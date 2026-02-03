El defensa del Pachuca, Alan Mozo, sufrió una fractura de tibia y peroné durante el duelo ante Querétaro, lo que prácticamente lo dejará fuera del Clausura 2026 de la Liga MX.

El exjugador de Chivas apenas había disputado 180 minutos con los Tuzos desde su llegada en enero, pero ahora enfrentará una larga recuperación.

Ante su ausencia, Carlos Sánchez y Jorge Berlanga se perfilan como sus posibles reemplazos en la defensa hidalguense.

Alan Mozo tuvo un inicio complicado con Pachuca en el Clausura 2026

Alan Mozo llegó a Pachuca como uno de los fichajes más importantes para los Tuzos, pues gracias a sus destacadas actuaciones con su ex equipo, Chivas, llamó la atención de la directiva de los de Hidalgo.

Sin embargo, para la mala fortuna de Alan Mozo, las cosas no salieron como él esperaba, ya que desde su llegada a principios de enero, el defensa mexicano solo ha podido disputar 180 minutos y una tarjeta amarilla, sin marcar goles.

Ahora, tras revelarse el tipo de lesión que tiene el jugador, parece que quedará fuera de lo que resta del Clausura 2026, pues su recuperación puede variar y llevar más tiempo de lo esperado.

Alan Mozo (Daniel Jiménez)

¿Quién reemplazará a Alan Mozo en Pachuca?

Los mexicanos Carlos Sánchez y Jorge Berlanga apuntan a ser los reemplazos de Alan Mozo dentro del equipo de Pachuca para lo que resta del Clausura 2026.

Hasta el momento, se desconoce si Alan Mozo se quedará en Pachuca para seguir con su rehabilitación una vez que sea operado o si volverá a Guadalajara para continuar su recuperación.