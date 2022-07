Alan Mozo levantó mucha expectativa para el Club Chivas ha su llegada al equipo; sin embargo, se ha revelado la insólita razón por la que no lo ponen a jugar de arranque.

Al parecer, Ricardo Cadena no pondría a jugar a Alan Mozo debido al sistema táctico del Club Chivas, así lo informó Jesús Bernal, reportero de ESPN corresponsal de la actualidad del chiverío.

Según la información obtenida por el reportero del Rebaño Sagrado, Mozo no es titular en el once de Ricardo Cadena debido a que sus funciones dentro del campo no son del todo convincentes para el director técnico.

El defensor de 25 años de edad viene de trabajar con una línea de cuatro en el Club Pumas, mientras que en el conjunto rojiblanco, el dibujo táctico es con tres defensores en el fondo.

Alan Mozo la ha estado pasando muy mal en los últimos meses de su carrera debido a las lesiones. Ahora, la falta de minutos en la Liga MX con Chivas se ha unido a la lista de problemas que aquejan su carrera.

Club Chivas tiene la solución para mejorar en los próximos partidos del Apertura 2022

El inicio del Club Chivas en el Apertura 2022 ha sido de lo menos alentador para los aficionados a la escuadra rojiblanca.

Pero la buena noticia, es que el Rebaño Sagrado tiene la solución entre un par de futbolistas en su plantilla; Alan Mozo y Sebastián Pérez Bouquet.

Ambos jugadores han demostrado tener un gran nivel y capacidades para poder ser fundamentales en momentos importantes.

Sin embargo, la directiva del chiverío y Ricardo Cadena, se han empeñado en ‘borrar’ la participación de los elementos antes mencionados con el primer equipo en este certamen en la Liga MX.

Club Chivas: Siguiente partido en la Liga MX

Jornada 3 del Apertura 2022 | Santos Laguna vs Club Chivas | Sábado 16 de julio a las 19:05 hrs. | Estadio Corona

