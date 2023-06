Un aficionado de la Selección de Colombia acosó a una reportera de ESPN durante una transmisión en vivo tras quererla besar sin su consentimiento este viernes 16 de junio en España.

El fanático de la Selección de Colombia quiso sobrepasarse con la reportera, Gemma Soler, quien se encontraba en las calles de Valencia haciendo un enlace en vivo previo al partido entre los Cafetaleros y la Selección de Egipto.

Gemma Soler se encontraba rodeada por algunos fanáticos de la oncena colombiana hablando del encuentro que sostendría frente a la Selección de Egipto.

Mientras la periodista española daba algunos datos, un fan colombiano apareció de lado izquierdo de la pantalla e intentó propinarle un beso en la mejilla acercándose insistentemente.

Soler mantuvo la postura y reaccionó rápidamente alejando al acosador, quien salió entre risas creyendo que había sido parte de un momento cómico, más no de un intento de abuso en vivo.

Si alguien conoce al impresentable, le dicen de mi parte que la próxima vez que tenga ganas de dar un beso sin consentimiento se amorre a un vertedero de estiércol https://t.co/4e2v1aNuBF — Gemma Soler (@gemma_soler) June 16, 2023

Periodistas se lanzan contra aficionado que intentó besar a Gemma Soler durante enlace en vivo

Luego de que un aficionado de la Selección de Colombia intentase besar a Gemma Soler, reportera de ESPN, durante un enlace en vivo, periodistas salieron para defender a su compañera de profesión en redes sociales.

Los periodistas colombianos, Andrea Guerrero y Andrés Lacouture , condenaron los vergonzosos actos de su compatriota y le mandaron todo su apoyo a través de los comentarios de su publicación.

“El enojo que siento al ver este video es indescriptible. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto Gemma, me ha pasado y a veces no entienden que no somos juguetes/objetos”, comentó Cristina Alexander , periodista mexicana del “líder mundial en deportes.”

“Yo como seguidor le pido perdón por el mal comportamiento de estos dizque hinchas eso me dolió mucho”, escribió un fanático de los Cafetaleros.

El enojo que siento al ver este video es indescriptible 🤬🤬🤬

Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto Gemma, me ha pasado y a veces no entienden que no somos juguetes/objetos!!! — Cristina Alexander (@CrisAlexESPN) June 17, 2023

Selección de Colombia vence por la mínima a la Selección de Egipto

La Selección de Colombia venció por la mínima a la Selección de Egipto este viernes 16 de junio, en un partido amistoso celebrado en el Estadio Mestalla, de la ciudad de Valencia.

Mateo Cassierra abrió el marcador al minuto 76 de acciones para darle la victoria a la oncena colombiana, misma que se encuentra bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, ex futbolista argentino.

