AEK vs Real Madrid juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.
AEK vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
AEK 1-4 Real Madrid es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: AEK 1-4 Real Madrid.
AEK vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido AEK vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
AEK
- Portero: Thomas Strakosha
- Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios
- Mediocampistas: Mijat Gaćinović, Kaan Kairinen, Lovro Majer y Petros Mantalos
- Delanteros: Luka Jović y Aboubakary Koita
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão y Aurélien Tchouaméni
- Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva
- Delanteros: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior
Hora y canal del partido: AEK vs Real Madrid en La Champions League
AEK vs Real Madrid se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.
- Partido: AEK vs Real Madrid
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allwyn Arena
- Transmisión: HBO Max o Fox One