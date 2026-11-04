AEK vs Real Madrid juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

AEK vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

AEK 1-4 Real Madrid es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: AEK 1-4 Real Madrid.

AEK vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido AEK vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

AEK

  • Portero: Thomas Strakosha
  • Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios
  • Mediocampistas: Mijat Gaćinović, Kaan Kairinen, Lovro Majer y Petros Mantalos
  • Delanteros: Luka Jović y Aboubakary Koita

Real Madrid

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão y Aurélien Tchouaméni
  • Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva
  • Delanteros: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior

Hora y canal del partido: AEK vs Real Madrid en La Champions League

AEK vs Real Madrid se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.

  • Partido: AEK vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Allwyn Arena
  • Transmisión: HBO Max o Fox One