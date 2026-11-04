AEK vs Real Madrid juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

AEK vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

AEK 1-4 Real Madrid es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: AEK 1-4 Real Madrid.

AEK vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido AEK vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

AEK

Portero: Thomas Strakosha

Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios

Mediocampistas: Mijat Gaćinović, Kaan Kairinen, Lovro Majer y Petros Mantalos

Delanteros: Luka Jović y Aboubakary Koita

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão y Aurélien Tchouaméni

Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva

Delanteros: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior

Hora y canal del partido: AEK vs Real Madrid en La Champions League

AEK vs Real Madrid se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.