AC Milán vs Inter de Milán se enfrentarán en la Jornada 28 de la Serie A. La cita es el domingo 8 de marzo a las 13:45 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: AC Milán vs Inter de Milán
- Fase: Jornada 28
- Torneo: Serie A
- Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026
- Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Meazza
- Transmisión: ESPN y Disney+
AC Milán vs Inter de Milán: Hora para ver el partido de Santiago Giménez
AC Milán vs Inter de Milán se medirán el domingo 8 de marzo como parte de la Jornada 28 de la Serie A a las 13:45 horas.
AC Milán vs Inter de Milán: Canal para ver el partido de Santiago Giménez
ESPN y Disney+ transmitirán el partido AC Milán vs Inter de Milán, el domingo 8 de marzo a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.
¿Cómo llegan AC Milán e Inter de Milán a la Jornada 28 de la Serie A?
AC Milán se enfrentó a Cremonese en la Jornada 27 de la Serie A con marcador a su favor de 2-0.
El juego contra Inter de Milán sería el regreso del delantero mexicano, Santiago Giménez.
El Inter de Milán viene de vencer 2-0 a la Roma en la Jornada 27 de la Serie A, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Giuseppe Meazza si quiere mantener el liderato de la tabla general.