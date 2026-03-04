AC Milán vs Inter de Milán se enfrentarán en la Jornada 28 de la Serie A. La cita es el domingo 8 de marzo a las 13:45 horas por ESPN y Disney+.

Partido: AC Milán vs Inter de Milán

Fase: Jornada 28

Torneo: Serie A

Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Giuseppe Meazza

Transmisión: ESPN y Disney+

AC Milán vs Inter de Milán: Hora para ver el partido de Santiago Giménez

AC Milán vs Inter de Milán se medirán el domingo 8 de marzo como parte de la Jornada 28 de la Serie A a las 13:45 horas.

AC Milán vs Inter de Milán: Canal para ver el partido de Santiago Giménez

ESPN y Disney+ transmitirán el partido AC Milán vs Inter de Milán, el domingo 8 de marzo a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Partido: AC Milán vs Inter de Milán

Fase: Jornada 28

Torneo: Serie A

Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Giuseppe Meazza

Transmisión: ESPN y Disney+

AC Milán vs Inter de Milán: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Santiago Giménez? (Pier Giavelli / Pier Giavelli)

¿Cómo llegan AC Milán e Inter de Milán a la Jornada 28 de la Serie A?

AC Milán se enfrentó a Cremonese en la Jornada 27 de la Serie A con marcador a su favor de 2-0.

El juego contra Inter de Milán sería el regreso del delantero mexicano, Santiago Giménez.

El Inter de Milán viene de vencer 2-0 a la Roma en la Jornada 27 de la Serie A, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Giuseppe Meazza si quiere mantener el liderato de la tabla general.