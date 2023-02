Héctor Herrera, quien ha sido uno de los últimos referentes en el futbol mexicano, dice ser indiferente a las críticas que se le han hecho a lo largo de su carrera .

Y que han aumentado ahora que es parte del Houston Dynamo de la MLS, donde, por cierto, Héctor Herrera sigue sin brillar.

Para el jugador de 32 años , lo más importante es el bienestar de su familia, y por eso abandonó el sueño europeo para vivir el sueño americano.

“Soy muy consciente de lo que he hecho en mi carrera, de lo que hago en los partidos. Escucho muchas veces la crítica, o alguien te la comenta, así es el mundo el futbol, así que intento tomar lo bueno, y lo que no lo dejo pasar”, comentó el tres veces mundialista.

HH aseguró que el irse a jugar a la MLS, no lo devalúa: “Tuve la oportunidad de siempre elegir en dónde jugar, eso me hace feliz. No estoy conforme con lo que hice en Europa y no me cierro volver un día”.

El ir a Houston “me hace feliz, decidí lo mejor para mí y mí familia, es con lo único que se queda”.

Héctor Herrera no es amado en México

Héctor Herrera siente que en México su futbol no es tan valorado como lo es en Europa.

Y para eso, el integrante de la Selección Mexicana, pone en la mesa pruebas contundentes.

“Después del Mundial estuve 15 días en Madrid y toda la gente del Atlético de Madrid me decía: ‘el Atlético no es lo mismo sin ti, te extrañamos’... En México vienes a pasear y no te dicen eso”, mencionó.

También se fue a Porto, “porque tengo muchos amigos en Portugal, y me decían que me extrañaban. En México, que es nuestro país, no tienes ese tipo de halagos , a veces los tienes, pero menos que en el extranjero”.

Héctor Herrera (Michael Wyke / AP)

El mexicano no es valorado en México

Héctor Herrera se quejó que el jugador mexicano no es valorado en su propio país.

El volante del Houston Dynamo se puso como ejemplo propio y también habló de lo que vive Andrés Guardado quien milita en el Real Betis y se le ha negado la posibilidad de retirarse en el Atlas FC.

“Andrés tal vez no se siente tan valorado. En el PSV la gente le ponía murales enormes, en el Betis lo respetan mucho, en fin… No me duele, la gente está en su derecho de apoyar o criticar lo que quiera, al final de cuentas es un deporte y tienes que llevarlo de esa manera”, agregó el volante.

