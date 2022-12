Sin duda alguna, el fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022 sigue haciendo eco, pues hay ciertos futbolistas a los que se les reprocha más el pésimo resultado.

Uno de ellos, es Héctor Herrera, quien abandonó el Atlético de Madrid por un jugoso sueldo en la MLS con el Houston Dynamo aunque la realidad es que tampoco tuvo una buena temporada.

En ese sentido, durante el programa de Futbol Picante, Chelis comenzó a criticar a Héctor Herrera por su desempeño en la Selección Mexicana.

Incluso, lo comparó con Carlos Vela, quien juega en la misma liga pero acaba de ser campeón con el LAFC.

“La honestidad de Vela, jugando en la misma liga, campeonando a tu equipo... En esa liga , si no estás ahí bien físicamente, como es una liga física, la pelota no pasa por ti”, aseguró.

Por otro lado, mencionaron que probablemente Héctor Herrera fue a la MLS por calidad de vida, pero aseguró que no merecía estar en el Tri.

“Lo de la calidad de vida, bienestar yo no me meto pero tienes que hacer puntos para merecer eso y este señor está (en la Selección Mexicana) porque si”, sentenció.

Chelis tunde a Héctor Herrera

Por último, Chelis aseguró que para ir a la Selección Mexicana debió de haber tenido honestidad y saber que no estaba en su mejor momento para de ese modo dejarle su lugar a alguien más, cosa que no sucedió, pues en todo momento fue considerado por Gerardo Martino.

“Dónde entra tu honestidad deportiva y dónde entra tu honestidad como ser humano. Me hago a un lado cuando vea que no puedo cooperar. No te ves desnudo al espejo porque, si te vieras, no puedes aportar al futbol de tu Selección, a un futbol total como el visto en el Mundial, muy físico, de ida y vuelta”, concluyó.

