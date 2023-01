Ha pasado ya más de un mes desde que la Selección Mexicana fue eliminada del Mundial de Qatar y comienzan a salir las quejas, las inconformidades que había en el equipo, una de ellas la de Héctor Herrera.

Esto claramente denota que las cosas en la Selección Mexicana no estaban de color de rosa, como se decía hacia afuera, hacia la prensa. El ambiente no era el mejor, tal como reveló Héctor Herrera.

HH, jugador del Houston Dynamo de la MLS y titular indiscutible en el equipo nacional en la era del Tata Martino, confiesa que al interior, no había la suficiente confianza en las formas y los modos que se manejaron durante la eliminatoria mundialista y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y al final indicó que Gerardo Martino: se equivocó.

Gerardo Martino se equivocó

En entrevista TUDN, Héctor Herrera reveló cuál fue el ambiente de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Hubo una baja de juego de muchos jugadores, muchas lesiones, las cosas no se daban como esperábamos y la presión también juega un papel importante”, indicó en una entrevista con la MLS.

Indicó que no era que el equipo mexicano jugara mal…. “Jugamos muchos partidos bastante mejor que varios rivales, pero al final la suerte no nos acompañó y eso genera desconfianza, algo que no tendría que haber pasado”.

Todo esto ocasionó que en la Copa del Mundo, “ hubiera un ambiente pesimista, hubo muchas lesiones, bajas de juego ; el ambiente fue pesado al final”.

Al final confesó que Gerardo Martino se equivocó, “porque todos se equivocan a la hora de hacer la lista. Él escogió a sus 26 jugadores, él pensaba que eran los indicados para ir al Mundial y siempre quedará la duda en que si se equivocó o no”.

Gerardo Tata Martino (Moises Castillo / AP)

La Selección Mexicana en Qatar 2022

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana quedó en el tercer lugar del Grupo C, el empatar su primer juego frente a Polonia a cero goles; en su segundo partido perdió 2-0 ante Argentina.

En el tercer duelo aunque derrotó 2-1 a Arabia Saudita, con tantos de Luis Chávez y Henry Martín, no le alcanzó, por diferencia de goles para clasificar a la Copa del Mundo.

