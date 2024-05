A unas horas del duelo de ida de la serie de cuartos de final Pachuca vs América, la Comisión Disciplinaria dio a conocer su resolución sobre el caso Oussama Idrissi.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que la apelación del CF Pachuca, que tenía como objetivo, quitarle la tarjeta roja a Oussama Idrissi, no procedió.

“La Comisión Disciplinaria resuelve como no procedente la apelación por la expulsión del jugador Oussama Idrissi”, se lee en el comunicado.

De esta manera, el futbolista neerlandés-marroquí no podrá estar disponible para el CF Pachuca en el duelo de ida ante el Club América.

Castigo a Oussama Idrissi

CF Pachuca reacciona ante resolución de la Comisión Disciplinaria por caso Idrissi

No pasaron 15 minutos del comunicado de la Comisión Disciplinaria y el CF Pachuca ya había reaccionado a la resolución sobre el caso Oussama Idrissi.

A través de redes, el CF Pachuca emitió un comunicado sobre la resolución del caso Idrissi, el cual fue un tanto sorpresivo para muchos.

Y es que el cuadro de los Tuzos aceptó la decisión tomada por la Comisión Disciplinaria, a la que agradeció su trabajo.

“En relación a la sanción impuesta a nuestro jugador Oussama Idrissi con un partido de suspensión, el Club Tuzos del Pachuca acepta la decisión y como siempre, valora el trabajo del arbitraje y la Comisión Disciplinaria”, se lee.

El impacto de Idrissi en el CF Pachuca; es una dura baja para duelo vs América

No cabe duda de que la baja de Oussama Idrissi será muy sensible para el CF Pachuca, pues ha sido uno de los mejores jugadores del torneo; no verá acción en el duelo de ida ante América.

En lo que va del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, Oussama Idrissi sumó 4 goles y 8 asistencias en 16 partidos del torneo regular.

Ya en el torneo play in, el jugador de Pachuca no pudo anotar gol ni sumar asistencia, pero fue clave para que los Tuzos consiguieran su boleto para la Liguilla.

Pachuca vs América: Hora y canal para ver el partido de ida de cuartos de final en vivo