La famélica caballada de "Va por México" en la CDMX

"Va por México" y las elecciones del próximo 6 de junio.

LA OPOSICIÓN, CON POCAS ESPERANZAS

Tal como lo anunciaron previamente, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) contenderán en bloque, con la llamada coalición “Va Por México”, para ver si consiguen hacerle sombra al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México en las elecciones federales del próximo 6 de junio.

En total, panistas, priístas y perredistas lograron ponerse de acuerdo para ir juntos en 13 de las 16 alcaldías. Sólo en Iztacalco y Tláhuac el tricolor y el partido del Sol Azteca irán juntos y en Benito Juárez cada partido contenderá con su propio candidato.

Sin embargo, a juzgar por los aspirantes palomeados por las dirigencias de estas tres entidades políticas, todo indica que la capital del país se volverá a pintar de guinda, porque a no ser por Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, donde “Va Por México” irá con el tricolor Adrián Ruvalcaba y con el blanquiazul irá con Mauricio Tabe, sinceramente no se ve por dónde puedan romper la quiniela en las urnas, ya que la selección de candidatos fue muy poco profunda, por no decir al ahí se va.

Y para botón de muestra podemos tomar un par. El primero, en la alcaldía de Tlalpan, donde “Va Por México” se decantó por la priista Alfa González Magallanes, de quien nos comentaron eligieron bajo el criterio de la famosa “paridad de género” pero a quien ven con muy pocas posibilidades de lograr el triunfo en las urnas ante la asambleísta morenista Gabriela Osorio Hernández. ¿Por qué prescindieron en esa alcaldía de Sandalio Sáinz de la Maza, quien durante muchísimos años ha bregado incansablemente a favor de los habitantes de esa demarcación? En fin…

Y el segundo ejemplo de la mala selección de candidatos de “Va Por México” es, sin duda alguna, Lía Limón García, quien en 2012 renunció al PAN, no sin antes de acusar a la dirigencia nacional blanquiazul de ser “una pandilla de cuatreros”, pues no le concedieron ser candidata blanquiazul para la delegación -en aquel entonces- Miguel Hidalgo y ahora muy feliz se deja levantar la mano por panistas, perredistas y priistas como su abanderada para contender por Álvaro Obregón (¿pues no que vive en Miguel Hidalgo?).

Por cierto, si mal no recuerdo Limón García fue diputada en San Lázaro, en la pasada Legislatura, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Caras vemos… chaqueteros no sabemos.

SÍ HAY RELEVO

En contraparte, donde sí están muy tranquilos de cara a la próxima elección, cuando menos en la Ciudad de México, es en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues a diferencia de sus adversarios y parafraseando al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con los guindas “sí hay relevo”.

Ya registraron a sus candidatos a las 16 alcaldías ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), donde podemos ver que siete de sus aspirantes buscan la reelección.

Considero que los que tienen amplias posibilidades de repetir: Vidal Llerenas, en Azcapotzalco; Armando Quintero, en Iztacalco, donde por cierto ayer vivieron una jornada de vacunación contra el COVID19 (segunda dosis); y Patricia Ortiz, en Magdalena Contreras.

Quienes, se las verán negras en las urnas para lograr su reelección están Clara Brugada, en Iztapalapa y Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo, ambos se han preocupado más por gastar millones de pesos en promocionar su imagen y sus supuestos logros, y se olvidaron por completo de trabajar a favor de la ciudadanía.

Y con los que buscan llegar por primera vez a las alcaldías capitalinas veo con altas posibilidades a Eduardo Santillán, en Álvaro Obregón y a Berenice Hernández, en Tláhuac.

El resto, sobre todo Dolores Padierna, en Cuauhtémoc, van a tener una elección reñida. Ya veremos.

¿Y EL FIN DE LA IMPUNIDAD?

La renuncia de Carlos Romero Deschamps como líder de Sindicato de Petróleos Mexicanos sin duda representa una una gran noticia, pero coincido ampliamente con la senadora de Morena, Cecilia Sánchez García, en que ésta no es suficiente para erradicar la estructura corrupta que persiste en dicho sindicato, pues éste sigue violentando los derechos de los trabajadores y afecta el patrimonio de la paraestatal.

Además, estoy de acuerdo con la legisladora morenista que en un escenario ideal Romero Deschamps y todos sus cómplices deberían ser detenidos, enjuiciados y encarcelados, por lo que en los próximos días le solicitará al Gobierno de México que se juzgue a este nuevo jubilado de lujo con base en todas las evidencias que existen y que castigue a los corruptos que se han servido del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicano (STPRM), pues ya es tiempo de que la llamada Cuarta Transformación llegue y se sienta al interior de este ente sindical, al que le urge la realización de unas elecciones libres y democráticas para renovar a su dirigencia nacional. Y quien mejor para levantar la voz que esta senadora campechana, quien ha trabajado para PEMEX, quien no tuvo empacho alguno para señalar a Romero Deschamps como “una verdadera lacra”. ¡Ups!

ADELANTÓ SUS VACACIONES

A 13 días de las movilizaciones y protestas que se realizaron con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, muchos nos seguimos preguntando:

¿Dónde se metió Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)?

Muchos policías varones, uniformados y vestidos de civil, se dieron vuelo vejando a maltratando a varias jóvenes que acudieron al Zócalo capitalino y la señora… ni-sus-lu-ces.