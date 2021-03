Hugo, el intocable

"Después de 19 días de enfermedad, estoy completamente recuperado, lo que sí es que me volví a hacer la prueba y di positivo" Gatell.

HUGO, EL IRRESPONSABLE

En poco más de un año que llevamos de pandemia (en México y el mundo entero), hemos visto que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, es capaz de mentirle a diario millones de mexicanos sin pudor alguno, sin importarle siquiera en que muchos de ellos son familiares o amigos de los más de 210 mil muertos que el COVID19 ya se llevó a la tumba.

En todos estos meses de pesadilla, también hemos visto al llamado “rockstar” de la 4T atacar furiosamente a aquellos medios de comunicación que lo critican y que difunden aquellos episodios en los que su arrogancia y su falta de ética son los protagonistas.

Sin embargo, lo que jamás habíamos visto en López-Gatell, hasta apenas hace unas cuantas horas, fue deliberadamente poner en riesgo la vida de personas, entre ellas la de su pareja sentimental, la boliviana Rebeca Peralta Mariñelarena.

GATELL INFORMA QUE ES POSITIVO A COVID-19

Y la polémica comenzó anteayer por la tarde-noche, justo cuando Hugo López-Gatell realizó una videoconferencia para comunicarse con los asistentes a la conferencia vespertina de salud que se realiza en Palacio Nacional para anunciar que:

“Después de 19 días de enfermedad, estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno(…)lo que sí es que me volví a hacer la prueba (miércoles) y volví a salir positivo, esto quiere decir que tengo carga viral lo suficientemente alta para ser contagioso. Tengo el alta médica pero no tengo el alta epidemiológica”. Hugo López-Gatell.

¡Qué sincero y comunicativo Subsecretario tenemos en México! Pero ¿qué creen? Antes de informar sobre su estado de salud, el señor se paseó como si nada por la colonia Condesa, acompañado de su novia, en algunos momentos con cubrebocas y en otros sin él, entrando a establecimientos y caminando por un parque. Sí, el responsable de la pandemia en nuestro país actuando justo como no debiera.

¿De qué magnitud es el más reciente escándalo del creador de best-sellers como “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”, “el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve” y otros tantos más?

Vale la pena acogernos a sus propias palabras, cuando en abril del año pasado, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte para ser más exactos, un deleznable YouTuber venezolano conocido como “Soy David Show” rompió su cuarentena (estaba contagiado) para grabarse yendo a un cajero automático, a una tienda de abarrotes y a una tienda de autoservicio, exponiendo a decenas, quizá cientos, de personas.

Cuando a López-Gatell Ramírez se le cuestionó por este acontecimiento, respondió que esta conducta podía constituir un delito.

Y sí, el Código Penal de la Ciudad de México, Libro Segundo, Título Séptimo: Delitos contra la salud. Capítulo II, explica en su artículo 199-Bis que si una persona a sabiendas de estar enferma en periodo infectante pone en peligro de contagio a otro u otros, ya sea por relaciones sexuales u otro medio transmisible, podría acabar en prisión.

Obviamente, todos sabemos que a Hugo López-Gatell nadie le va a tocar un pelo, pero por enésima ocasión somos testigos de la estatura humana y moral de este señor.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Esta semana que está por concluir la campaña nacional de vacunación contra el COVID19 en la Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca. En territorio mexiquense, para agilizar el proceso de inmunización de la población de la tercera edad, en el Centro de Convenciones de Toluca los adultos mayores fueron inoculados directamente en los automóviles en los que se trasladaron, sin que se dejara de aquellos que arribaron por otros medios de transporte e incluso a pie.

Se trató de un esfuerzo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales que por primera vez implementaron este modelo de servicio (que en Estados Unidos es muy común) y el único requisito que solicitaron es que quienes conduzcan los vehículos sean personas menores de 60 años y que trasladen a un máximo de tres adultos mayores, por lo que el personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se acerca, aplica el biológico y tras una espera de 20 minutos, para vigilar que se no se presenten reacciones, se pueden retirar.

De igual manera, la dependencia a cargo del doctor Gabriel O’Shea Cuevas precisó que en las otras tres sedes de vacunación instaladas en el estadio “Nemesio Díez”, en el Conservatorio de Música, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense y en la Junta de Caminos del Estado de México, el objetivo principal es proteger a uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2; además, informó que de acuerdo al corte de anteayer miércoles 10 de marzo, en los dos días que lleva este proceso, en 19 municipios mexiquenses se vacunó a 98 mil 865 personas y el proceso continuará hasta concluir con la meta de inmunizar a 195 mil adultos mayores.

INVOLUCRAR A LA JUVENTUD

Charlando con el secretario de Educación del Estado de Jalisco, Juan Claros Flores, nos platicó de una muy interesante convocatoria para jóvenes que están cursando el último año de preparatoria, enmarcada dentro del concurso “Desafío Jóvenes Recrea STEAM”, el cual consiste identificar un problema en su comunidad, municipio, estado o incluso global y que pueda ser solucionado de forma innovadora a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes o las matemáticas. Hasta el momento ya se han inscrito unos 4 mil estudiantes los cuales, de acuerdo al funcionario jalisciense, le permitirán al gobierno de aquella entidad estar en contacto con una diversidad inimaginable de expertos, de ideas, de tendencias y que eso se va a traducir en una una revolución educativa.

Obviamente, al tratarse de un concurso tan interesante, éste ya cuenta con el apoyo de aproximadamente 40 empresas e instituciones involucradas en la generación de redes de apoyo, de innovación, de emprendimiento y de soporte para los proyectos participantes.

Además, Flores Miramontes explicó que los interesados en concursar deberán integrar equipos de trabajo de dos a cuatro alumnos y/o alumnas acompañados de un docente/asesor institucional. Por su parte, Karina Renoirte López, especialista de la industria farmacéutica, señaló que las empresas involucradas siempre han apostado para impulsar a los jóvenes, ya que su interés por trabajar en actividades de responsabilidad social y empresarial alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es permanente.

PROSELITISMO VOMITIVO

Ese spot del Partido del Trabajo (PT) de:

“¿Qué va a ser, doctora? / Pues igual que ustedes… ¡pobre!”.

Es una burla y una humillación para millones de mexicanos que viven en pobreza y pobreza extrema. Sinceramente, este tipo de bajezas ya no sorprenden de un tipo como Alberto Anaya Gutiérrez, ¿pero cuál es la razón por la cual la Secretaría de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), el Instituto Nacional Electoral (Lorenzo Córdova Vianello) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (José Luis Vargas Valdez) no han tomado cartas en el asunto ante semejante insulto?

¡No se vale!