Hugo López-Gatell aseguró que los medios "distorsionan sistemáticamente el interés público" por publicar fotos de él en la calle.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las fotos donde aparece de paseo por calles de la CDMX con su pareja son “desviación de la información” y los elementos de interés público, pese a que sigue dando positivo a coronavirus.

En la conferencia de Salud de este 11 de marzo, Hugo López-Gatell respondió a las críticas, explicó que “se distorsiona sistemáticamente la información”, por se lanzó contra los medios que compartieron las imágenes donde se le ve por calles de la colonia Condesa, acción que fue condenada por Sergio Mayer.

"Hablábamos del interés específico de algunos medios de si realizaba yo o no un paseo por el parque y vemos como ocurre esta desviación de los elementos de interés público, invadiendo la esfera de lo privado, pero para distorsionar sistemáticamente la información, no perdemos la esperanza de que en algún momento recapaciten y piensen que pueden haber un bien y no algo que no beneficie a la sociedad" Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud

Hugo López-Gatell es captado en la calle pese a seguir dando positivo a Covid-19

El pasado 10 de marzo Hugo López-Gatell fue captado caminando en calles de la colonia Condesa de la CDMX, pese a que todavía no da negativo a pruebas de coronavirus Covid-19, como él mismo anunció.

En las fotos se ve al subsecretario Hugo López-Gatell caminando a lado de su novia por un parque, siendo esta su primera aparición en las calles de la CDMX desde que contrajo la Covid-19, a finales de febrero de 2021.

López-Gatell dijo, en la conferencia de ese día, que si bien ya estaba recuperado del coronavirus, seguía dando positivo a pruebas de SARS-CoV-2, por lo que todavía no podía acudir a la conferencia de salud.

Esto provocó que el diputado federal Sergio Mayer, de Morena, calificara de irresponsable a Hugo López-Gatell y el manejo de la pandemia de coronavirus Covid-19 que ha tenido, y adelantara que lo llamaría a comparecer ante la Cámara de Diputados.