‘Recortar y destruir’, en la SEP es la consigna

Pueblo de ignorantes conducidos y manipulados a placer por iletrados igualmente ignorantes. Ese es nuestro futuro. Allá es a donde nos quieren llevar.

La ignorancia era verde y se la tragó un burro.

Refrán

Han sido incapaces de generar los dos millones de empleos prometidos. Saben que no se han podido recuperar los más de siete millones de puestos formales perdidos a raíz de la pandemia. Pero hoy la SEP, a cargo de Delfina Gómez, hace de los despidos del personal de la secretaría —mediando una misiva que da vergüenza— la nueva política educativa de la Cuarta Transformación. Y todo por ser fiel y complacer a su nuevo amo, ese que habita Palacio Nacional.

¡Qué lejos han quedado los tiempos en que ocupaban ese cargo, la silla de la dependencia, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y Jesús Reyes Heroles! La educación en México al mando de una señora que muestra, a las claras, ser una analfabeta funcional, evidenciando un desplome en caída libre del aprendizaje en nuestro país.

Empezando por la comunicación que emitió Educación Pública. En otras épocas, no sólo durante el satanizado neoliberalismo, los secretarios tenían gente que les ayudaba a cuidar con esmero la redacción de sus escritos. Pero ahora tenemos textos en los que se refiere al presidente López Obrador como "nuestro señor" (hasta parecería una blasfemia, para los católicos, al menos); un acto de lambisconería sublime.

La cita a la "frase" de Juárez (que no es una frase, para empezar) es grotescamente anacrónica. Y todo para endulzar —justificación nunca habrá— el anuncio de que va a dejar sin empleo a un buen número de gente. En la época del nazismo, cuando se quería fusilar a un grupo de individuos como represalia por algún acto de sabotaje, se les pedía a los alcaldes que escogieran a quiénes. Esto parece lo mismo: “a ver, escojan ustedes a quiénes vamos a echar a la calle a partir de mañana”.

El peor gobierno en el peor momento. Una dependencia que ha optado por impulsar como su política pública el saqueo y apropiación de plazas para engrosar sus filas, las secciones más nefastas del sindicato de la educación. Eso en lugar de pensar en esquemas para el regreso a clases, para garantizar la educación a distancia, la interconectividad en todos los centros escolares, en cada hogar, en contenidos pedagógicos, en aprendizaje por competencias.

No sorprende que Esteban Moctezuma haya salido corriendo a Washington, DC. O no se prestó a este nuevo numerito o AMLO no le tenía la suficiente confianza —el requerido yugo y control— que sí le tiene a la hoy titular de la SEP.

