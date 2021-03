Durazo, con amplia ventaja. ¡A la oposición no le queda más que ponerse abusada!

Son dichos números —la ventaja que se amplía para Durazo—, ninguna otra cosa, la razón por la cual se intenta minar la candidatura de este candidato.

Las campañas por la gubernatura del estado iniciaron ayer en Sonora, y con ellas —es lógico— los golpes orquestados contra quien va a la cabeza de las preferencias electorales. Sí, todo indica que en la prensa circula un guión orquestado en contra de Alfonso Durazo Montaño, abanderado de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza a la jefatura gubernamental de la entidad.

Quienes me leen saben que no comulgo ni en los dichos ni en los hechos con Morena, y he señalado en todo momento los incontables errores, pifias y yerros de la 4T. Lo seguiré haciendo; desafortunadamente para el país, hay mucho de donde escoger...

Pero ello no significa pasar desapercibidos señalamientos que intentan desacreditar con falsedades a uno u otro contendiente comicial, mismo a los contrincantes emanados del partido en el poder.

Y adelanto: si la oposición política a los contendientes del partido en el poder quiere resultar victoriosa en cualquier entidad federativa o en el Congreso Federal, no lo conseguirá como pretende hacer con Durazo. No es cayendo en el juego de mentir y desacreditar infundadamente la ruta para lograrlo.

De acuerdo a todas las encuestas serias levantadas recientemente en Sonora (las publicadas por El Heraldo Media Group en #Ruta2021, entre ellas), de los diversos contendientes por la gubernatura en cuestión, Alfonso Durazo va a la cabeza. Le sigue —mediando amplio margen que solo se ha ido incrementando— Ernesto El Borrego Gándara, abanderado de la coalición Va por México. Los demás al día de hoy, iniciando con Ricardo Bours Castelo de MC, tienen porcentajes que no les alcanzarán para competir. Y de las gubernaturas más importantes que se disputarán este 6 de junio (Nuevo León, Querétaro, Chihuahua y Sonora), solo en esta última entidad Morena tiene asegurada la victoria. Hasta estos momentos, Querétaro es del PAN, mientras que Chihuahua y Nuevo León se encuentran en cerrada disputa.

Obviamente Morena arrasa en otros varios estados, pero dadas las características de las entidades federativas, las que tendrán un peso específico en la conducción del país son las nombradas anteriormente.

Son dichos números —la ventaja que se amplía para Durazo—, ninguna otra cosa, la razón por la cual se intenta minar la candidatura de este candidato. Y parte de ese golpeteo político aduce que el hoy ex secretario de Seguridad Pública “gozara” de forma irregular hasta febrero pasado de una guardia de protección.

¡Ciertamente! Algunos puestos requieren otorgar salvaguarda a los individuos, mismo cuando el servidor público esté ya fuera de la administración pública, dado los complejos temas de seguridad y policiacos en los que se vieron involucrados. En ese sentido, Durazo no es el único, no es la excepción. Algunos exsecretarios de Gobernación o exfiscales de la República han contado por ley con esa protección. Y luego del atentado a Omar García Harfuch, con mayor razón. Pero de ahí a concluir rencillas al respecto dentro de la Cuarta Transformación...

Ahora bien, la ventaja de Durazo será complicada de descarrilar, por diversas razones. Entre ellas, debido a que es hasta ahora el único de los contrincantes en la entidad (y de los candidatos en general para las entidades federativas en disputa) que ha presentado un plan de gobierno comprensivo e integral. No solo eso, con base en información del INEGI y del IMCO, ha trazado una ruta clara y realizable para encauzar el desarrollo en Sonora durante los próximos años.

Va más allá: presentó el libro Sonora 2021. Propuestas para su transformación. El cual es un compendio de iniciativas, razones y propuestas de un grupo de académicos y expertos en la problemática estatal. Lo interesante del documento radica en que, sin ignorar los problemas de la entidad, tanto el deterioro social y económico, propone —a través de 32 artículos y 40 autores— los ejes temáticos para trazar de forma integral un rumbo para volver a colocar a Sonora como uno de los estados más importantes del país. Esto es, todo un plan maestro para la transformación de la entidad.

Atendiendo las necesidades y fortalezas de Sonora, ayer en Ciudad Obregón, en la Plaza 18 de marzo, planteó el potencial de utilizar las energías renovables y buscar opciones para alcanzar una minería sustentable. Lástima que no se respetó la sana distancia en el acto, pero eso ya es otra cuestión...

No hay fórmulas mágicas para salir adelante cuando se habla de ese estado o del país en general; sí en cambio mucho trabajo de equipo y conocimiento por considerar. Y en ese sentido los partidos PRI, PAN, PRD, MC, etcétera deberán ser mucho más inteligente para enfrentar a Durazo, pues hasta ahora la realidad demuestra que lo presentado por el abanderado de Morena es mejor que lo nulo realizado —o cuando menos plasmado en documentos— por sus contrincantes. ‘La oposición’ no se ha puesto abusada; Durazo lleva amplia ventaja.