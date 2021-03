Las protagonistas en el gabinete de AMLO

La realidad ha demostrado: el sectarismo y la misoginia siguen latentes en nuestras entidades.

“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente” Virginia Woolf.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra en varios puntos del planeta, es importante subrayar el quehacer de grandes referentes del gobierno del presidente Obrador que, durante esta gestión, son pieza clave del desarrollo del programa de consolidación de la 4T. Ahí, un buen grupo de mujeres impulsa de forma paralela una agenda adoptada para la atención a raíz de distintos fenómenos sociales en temas trascendentales, violencia de género, así como solución a las demandas del colectivo feminista. La postura oficial ha sido la aplicación de una política de equidad.

Las mujeres de la 4T

Se le reconoce el trabajo a Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación. Creemos que, su proceso y labor en el gobierno del presidente Andrés Manuel, ha impulsado una política para prevenir, atender, y tratar los temas de las mujeres a través de un marco jurídico cuya simetría prioriza la necesidad en los asuntos de equidad. Parece ser que la designación a más de dos años del inicio de la administración, mandó un mensaje de equilibrio; un grupo mayúsculo tomó protesta en posiciones claves en la 4T.

Históricamente en 4T que encabeza el presidente, se incrementó la tarea fundamental que juega la mujer en la política social de nuestro país; lo sé porque su quehacer ha tenido impacto en el universo y espacios de las áreas de oportunidad y toma de decisiones. Al final, eso constituye una base más sólida gubernamental que ha requerido, inminentemente la labor de la mujer. Por ello, hemos de reconocer su trabajo y respaldar su profesionalismo que, además, lo hacen con una profesionalización importantísima. Los asuntos quedaron en buenas manos.

Por supuesto que no podemos soslayar a Tatiana Clouthier. Además de ser pieza fundamental del rompecabezas que armó la estructura y engranaje de López Obrador a Palacio Nacional, posee un liderazgo en los cargos que ha representado. No quiso ser gobernadora de Nuevo León; hubiera ganado, sin duda, no obstante, demostró que, antes de cualquier interés, está la lealtad con el presidente Obrador.

Y por último, una mujer que ha demostrado capacidad en distintas áreas. Michoacana de nacimiento, y con una larga trayectoria política y educativa, Fabiola Alanís Sámano, que actualmente es la Comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ha destacado en el gabinete del mandatario Obrador. Quizá, a diferencia de otras funciones, su tarea en estos momentos por el tema de la justicia y las alternativas para atender las demandas de prevención, sean sumamente determinantes. Es posible imaginar que así sea; su labor está comprometida dada su función, a encontrar un esquema de seguridad en rubros inherentes y erradicarlos, sobre todo de las víctimas que han padecido el flagelo de la desigualdad y la violencia.

Por ello, basta revisar el papel que ha realizado la Dra. Fabiola Alanís. Entre otras cuestiones, su labor desde adentro y afuera, ha rendido buenos frutos. Pero más allá de eso, resaltamos su responsabilidad, así como todas las funcionarias de la 4T que, a partir de su llegada, demostraron su capacidad para trabajar en el programa del presidente López Obrador.

Nuestro respaldo para la mujer en todas sus actividades y decisiones. Respetamos su labor, su profesionalismo, su quehacer en distintos oficios, y, sobre todo, estamos con ellas. Asimismo, somos conscientes de su lucha que, salvo de algunas excepciones, ha padecido alguna dificultad. Muchas veces sigue siendo muy difícil y crítica la relación en algunos ambientes; hay evasivas, y una actitud negativa de segregación; la realidad ha demostrado eso: el sectarismo y la misoginia siguen latentes en nuestras entidades— ya que hay temor y miedo.

Por ello, en este gobierno, sigue habiendo participación en que la mujer asume y adopta una labor protagonista. El ejemplo más claro es el gabinete del presidente: una administración incluyente.