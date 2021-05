A partir del 15 de mayo, WhatsApp implementará sus cambios en los términos de privacidad

Luego de una polémica en torno a los cambios en sus nuevos términos de privacidad de WhatsApp, el gigante de mensajería ha retrasado la fecha limite.

Esto quiere decir que WhatsApp no eliminará las cuentas de los usuarios que no acepten sus nuevos términos de condiciones el próximo 15 de mayo.

Esto quiere decir que WhatsApp permitirá el uso normal de la aplicación a sus millones de usuarios, contrario a lo que se especulaba.

Esto pese a que los nuevos términos en su política de privacidad entrarán en vigor a partir del 15 de mayo.

“Mientras la mayoría de los usuarios que han recibido los términos y condiciones los han aceptado, apreciamos que algunas personas aún no han tenido la oportunidad de hacer. No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco la funcionalidad de WhatsApp" WhatsApp

Quienes no acepten los términos de privacidad seguirán recibiendo mensajes

No obstante y aunque no se corten cuentas ni funciones para quienes no han aceptado estos términos, continuarán apareciendo recordatorios.

No obstante, la popularidad de WhatsApp ha ido decayendo desde que anunció los cambios en sus términos de privacidad.

Incluso se registraron un aumento en las descargas de las aplicaciones competencia de WhatsApp como Signal o Telegram.

Términos y condiciones de WhatsApp WhatsApp

El escándalo de WhatsApp hizo que sus planes por renovar sus términos de privacidad se retrasaran, ya que llegarían en febrero pasado.

Incluso llegó un mensaje masivo a sus usuarios a través de las stories de WhastApp explicando mejor en qué consistían sus términos y condiciones.

De momento no se sabe si algún día WhatsApp retomará sus planes de eliminar cuentas que no acepten los términos y condiciones o se mantengan así.