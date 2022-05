Los filtros de TikTok ya se han convertido en algo que los usuarios utilizan en el día a día y ahora, con la llegada del filtro de llorar o Crying, muchos buscan como obtenerlo y aquí te contamos paso a paso.

No obstante cabe aclarar que, el filtro de llorar o Crying es originalmente de Snapchat por lo que originalmente no está disponible para TikTok, así como los filtros de TikTok no lo están para Snapchat.

Entonces ¿cómo es que varios usuarios de TikTok pueden utilizar el filtro de llorar que originalmente es de Snapchat? Aquí te explicamos paso a paso.

¿Cómo conseguir el filtro de llorar en TikTok?

El filtro de llorar en TikTok se ha convertido en tendencia, por lo que para obtenerlo en TikTok hay que realizar los siguientes pasos:

Descargar Snapchat en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS

Acceder a la app de Snapchat

Buscar y presionar el emoji sonriente, ubicado en la parte inferior de la pantalla

Dar clic en explorar y buscar el filtro de llorar como “crying”

como “crying” Elegir el efecto Crying, con un icono que simula maquillaje ya que hay otros filtros originales de Snapchat que se asemejan

Toma una foto o graba varios videos sobres líneas que aparecen en la pantalla, el cual se mostrará en la galería de nuestro teléfono o dispositivo móvil

Abrir TikTok y subir el video

También puede subirse a otra red social como Instagram

El filtro de llorar originalmente es de Snapchat

Cabe mencionar que, aunque el filtro de llorar no es original de TikTok y se encuentra en Snapchat, aun así se ha hecho viral en la red social.

Aunque cabe recordar que TikTok cuenta con sus propios filtros de llorar pero es este nuevo filtro el que ha enloquecido a los usuarios de TikTok.

Y es que tal y como logra apreciarse en los videos de Tik Tok, este filtro de llorar se ha hecho viral en la red social por lo realista que se ve al momento de grabar videos.