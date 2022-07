Paco Web explica porque pudieron robarle sus ahorros a Verónica Bravo de la app de BBVA

A través de TikTok, el experto en temas de tecnología Paco Web explica porque pudieron robarle sus ahorros a Verónica Bravo a través de la app de BBVA.

Tras el caso de la actriz Verónica Bravo que no solo sufrió un robo, debido a que en primera instancia fue despojada de su celular para luego quitarle sus ahorros.

Son muchos los que han hablado del tema, del por qué el robo a través de la app de BBVA, así como las muestras de apoyo para Verónica Bravo.

David Páramo: BBVA no debe llegar a acuerdo con Verónica Bravo, la aplicación no tuvo culpa del robo

Del mismo modo es ahora Pato Web quien explica cómo es que Verónica Bravo pudo ser víctima del robo de sus ahorros.

En palabras del experto Paco Web explicó cómo es que pudieron robarle sus ahorros a Verónica Bravo de la app de BBVA.

Por lo que en primera instancia Paco Web pidió ser conscientes a los usuarios de aplicaciones de bancos, por lo que recomendó sacarse de la cabeza las ideas del hackeo, ya que no todo es parte total de los problemas.

Con esto Paco Web apuntó que como usuarios de un teléfono, así como de los bancos uno debe entender que no todas las app son seguras, ya que siempre existirán vulnerabilidades.

A esto Paco Web lanzó en su opinión puntal que Verónica Bravo pudo haber sido robada luego de que “le capturaron sus datos de la tarjeta en algún comercio que pagó y le hicieron seguimiento; y listo”.

Tras este punto, el experto Paco Web apunta que tras poder acceder a la cuenta de la actriz, los rateros simplemente se movilizaron con todo para vaciar sus cuentas.

Por lo que dijo que uno de los puntos más importantes en este caso es reportar el robo de manera inmediata.

Con el citado argumento, Paco Web insistió en que el reporte de robo es un elemento de alta importancia, debido a que sin un reporte no se puede proceder a proteger nuestro dinero.

Cabe destacar que según la explicación de Paco Web apunta que pese a que uno pudo haber sido despojado de su celular, siempre habrá alternativas como el ir al banco o pedir un teléfono prestado.

“A pero es que si me robaron el teléfono como reporto, pues si tienes todo tu dinero en ese teléfono, te vas corriendo al banco o con un vecino o pides prestado un teléfono y reportas tus cuentas, no te esperas y dices ‘ay no tengo teléfono’ no actúas no seamos cómodos de que se va arreglar solas las cosas, claro que no”

Paco Web