La actriz Verónica Bravo acusa a BBVA de ser responsable del robo de su dinero, luego de que alguien entrara a su app de banco y retirara todos los fondos.

A finales del mes de junio, Verónica Bravo, de 34 años de edad, fue víctima del robo de su celular y de todos sus ahorros en el banco.

Resulta que, aunque la app BBVA presume ser “segura” para los usuarios, alguien pudo burlar los filtros y robó el dinero de Verónica Bravo desde el celular.

A Verónica Bravo le robaron todos su ahorros y acusa a BBVA por la “falta de seguridad”

Verónica Bravo vio perder los ahorros de toda su vida, después de que un par de sujetos le robaran su celular y entraran a la app instalada de BBVA.

A través de redes sociales, la actriz exige a BBVA que se haga responsable del robo y le regresen su dinero.

Toda vez que “la falta de seguridad” fue del banco.

Verónica Bravo, actriz (Tomada de video / @ricardorodzzz)

Verónica Bravo cuenta que el pasado mes de julio, unos sujetos le robaron únicamente su celular. “No me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera”, explica.

A pesar de esto, la actriz perdió todo su dinero ahorrado por fallas de seguridad en la app BBVA.

“Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE (...) los que me robaron mi celular pudieron entrar a mi app de BBVA y me robaron todo mi dinero.” Verónica Bravo, actriz

Verónica Bravo, actriz (Tomada de video / @ricardorodzzz)

La actriz, quien se describe muy enojada con la situación, comenta que perdió todos los ahorros de su vida profesional.

Y BBVA se niega a hacerse responsable del robo.

“BBVA ya me dijo 2 veces que no me van a regresar mi dinero, y que no se van a hacer responsables por ese robo.” Verónica Bravo, actriz

Verónica Bravo reclama que, tal como promete BBVA en sus términos y condiciones, el banco debe hacerse responsable en situaciones de robo.

Aun más cuando se trata de la “nula” seguridad en la aplicación digital.

“Que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA no es nada segura”, denuncia la famosa.

Además de los reclamos a BBVA, Verónica Bravo también levantó denuncias a través de la Condusef.

“La respuesta de la Condusef es que fue mi culpa”, acusa ella.

“Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente.” Verónica Bravo, actriz

Verónica Bravo desmiente a BBVA: dinero no está a salvo en caso de robo

Verónica Bravo señala a BBVA como responsable del robo de su dinero ahorrado, pues la app permitió que personas ajenas tuvieran acceso a los fondos.

Ante la respuesta negativa de BBVA sobre el reclamo del dinero, trasciende lo que promete BBVA en su portal oficial.

Verónica Bravo, actriz (Tomada de video / @ricardorodzzz)

En el apartado de preguntas frecuentes de BBVA, el banco explica qué pasa con la app cuando alguien “me roba o pierdo mi celular”.

A la duda de si ¿alguien podrá ver mi información y movimientos?, BBVA responde y se compromete:

“No, el celular no guarda información alguna de tus operaciones. La persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas, porque no tiene tu contraseña de acceso.” BBVA

El caso de Verónica Bravo desmiente lo dicho por BBVA, por lo que la actriz pide que su historia se haga viral para obtener respuesta del banco.