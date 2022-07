El empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que en Banco Azteca no pasan estafas como la que le hicieron a la actriz Verónica Bravo y le respondieron en redes.

Por medio de su cuenta personal de Twitter, Ricardo Salinas Pliego, le expresó a Verónica Bravo que esa estafa no le hubiera pasado en Banco Azteca, pues el empresario comenta que si era víctima de ello, le regresaba cada peso, como siempre lo ha hecho.

Le extendió una invitación, además, para dejar Bancomer y cambiarse a su banco, ya que comenta que su app es mil veces mejor.

“Pues ESO NO LE HUBIERA PASADO EN @BancoAzteca y si de alguna forma le hubiese sucedido y me entero, le regreso cada peso… como siempre lo he hecho. Deje #Bancomer, todavía está a tiempo, cámbiese a @BancoAzteca, nuestra App esta mil veces mejor”. Ricardo Salinas Pliego

Usuarios se molestan con Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca; dicen que les pasó algo similar a lo Verónica Bravo

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales le respondieron a Ricardo Salinas Pliego por su comentario sobre la app de Banco Azteca, de la cual dijeron algunos que les pasó algo similar que a Verónica Bravo.

“Ahí si no tío, en su banco me vaciaron la tarjeta de crédito y jamás me han solucionado nada. También pasa con su banco y en específico con su gente que contrata”, fue uno de los comentarios que la publicación del dueño de Banco Azteca recibió.

Cabe señalar que los comentarios de Ricardo Salinas Pliego se dieron luego que la actriz Verónica Bravo denunciará a través de redes sociales el robo de sus ahorros en su cuenta de Bancomer.

Verónica Bravo denuncia robo de ahorros en su cuenta de Bancomer

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz Verónica Bravo denunció el robo de sus ahorros en su cuenta de Bancomer luego de que le robarán su celular.

De acuerdo con vídeo posteado en su cuenta de Instagram, luego del robo de su teléfono móvil, entraron a su app y robaron su dinero, pero sin tener contraseña.

Por lo anterior, Verónica Bravo expresó que metió reclamos al banco, a la Condusef y a la Fiscalía, de los cuales la única respuesta que le dieron es que “eran improcedentes”.

Por ello, la actriz pidió hacer su vídeo viral a sus seguidores, esto con el fin de alertar a los usuarios para que vean que la app de Bancomer no es segura.