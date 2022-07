Una joven de Chihuahua identificada en TikTok como Astrid Belucci denunció que su cuenta de ahorros de BBVA Bancomer fue vaciada luego de usar la tarjeta digital de la app.

Astrid dijo en un video que hizo el pago del agua, correspondiente a Ciudad Juárez, con la tarjeta digital, que es supuestamente una herramienta segura debido a que a los cinco minutos ya deja de ser válida.

A pesar de que en su app de BBVA Bancomer tiene movimientos de pago de colegiatura en la Universidad del Valle de México (UVM), ni la universidad ni el banco le han resuelto su situación.

“Hice el pago del agua y a los dos minutos me llegaron cargos de colegiaturas de la universidad UVM (Universidad del Valle de México), vaciaron totalmente mi cuenta de ahorros y el banco la única respuesta que me dice es de que pues se hizo con los datos que yo había generado en la aplicación móvil y en UVM pues no me han dado respuesta, no saben de qué alumno es”

Astrid Belucci