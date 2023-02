Dentro del mundo de los smartphones plegables, los más destacados son el Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4, los nuevos modelos de ambas marcas.

Si bien tienen características similares, hay elementos del Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4 que debes de tomar en cuenta si quieres optar por uno de estos.

Asimismo, es posible que te estés preguntando cuál es mejor; esto depende más que nada de tus necesidades y lo que quieras de un smartphone.

Sin embargo, y de manera de guía, haremos un pequeño análisis de los equipos, señalando sus ventajas y desventajas generales.

Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4 (Especial)

¿Qué ofrecen el Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4 en sus especificaciones?

Vayamos primero por las especificaciones del Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4.

El Oppo Find N2 Flip nos ofrece un procesador Qualcomm Snapdragon 865 de 7 nm, con una potencia de hasta 12 GB de RAM y un almacenamiento que va de los 8GB a los 256 GB.

Por su parte el Samsung Galaxy Z Flip 4 tiene un Qualcomm Snapdragon 888 de 5 nm, que nos da hasta 8 GB de RAM y almacenamiento de los 8GB a los 128.

Esto nos deja que el Samsung Galaxy Z Flip 4 es más potente que el Oppo Find N2 Flip en cuanto a su procesador; pero se ve limitado por su rendimiento y almacenamiento.

Mientras que el Oppo Find N2 Flip tiene un sistema central más débil; pero lo explota al máximo con su rendimiento y almacenamiento.

Oppo Find N2 Flip (Oppo)

¿Cómo es el diseño del Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4?

Pasemos al diseño del Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4.

Oppo Find N2 Flip tiene una pantalla principal de 6.7 pulgadas y una secundaria de 2 pulgadas, además de dos cámaras traseras de 50 y 8 MP, y una frontal de 32 MP.

Esto sin olvidar una batería de de 4300mAh a 44W SuperVOOC en su carga conectada.

En cuanto al Samsung Galaxy Z Flip 4, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas y una secundaria de 1.1 pulgadas; sus cámaras traseras son de 12 MP y la frontal de 10 MP.

Finalmente, la batería es de 3700mAh a 25W en carga conectada y 15W de carga inalámbrica.

En este apartado el Oppo Find N2 Flip tiene la ventaja, con pantallas más grades, cámaras de mejor definición y una batería más poderosa.

Samsung Galaxy Z Flip4 (Samsung)

¿Cuánto cuestan el Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4?

Finalmente tenemos lo más importante, el precio del Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4.

El Oppo Find N2 Flip tiene un costo de los 16 mil pesos a los 18 mil pesos, dependiendo de la versión que quieras, siendo la más cara la mejor equipada.

Sin embargo, toma en cuenta que este celular no lo venden de manera oficial en México, tendrás que importarlo.

Lo que significa sumar los gastos de envío y otros impuestos.

El Samsung Galaxy Z Flip 4 se puede encontrar entre los 11 mil a los 20 mil pesos, igualmente la versión más cara es la que tiene mejores características.

La ventaja de este es que sí está en México de manera oficial, por lo que lo puedes encontrar sin problemas en cualquier distribuidor sin tener que pagar cargos extras.

Oppo Find N2 Flip (Oppo)

¿Cuál es mejor entre el Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4?

Si bien técnicamente tanto el Oppo Find N2 Flip y Samsung Galaxy Z Flip 4 están empatados en varios aspectos, al final es el primero que tiene una ligera ventaja.

El Oppo Find N2 Flip tiene un mejor rendimiento, diseño un poco más atractivo, y aunque esté más caro, su mejor versión es más barata que la del Samsung Galaxy Z Flip 4.

Su único problema real es la distribución, al no estar oficialmente en México, lo que implica que no hay soporte de la marca y podría no funcionar con los operadores locales.

Desventajas que el Samsung Galaxy Z Flip 4 no tiene debido a que es un producto autorizado en el país.