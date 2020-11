La compañía fue acusada de manipular el software de sus dispositivos para obligar a la gente a comprar nuevos equipos.

Luego de ser acusada por 33 gobiernos estatales de Estados Unidos, Apple anunció que llegó a un acuerdo económico con los demandantes, siendo obligada a pagar más de 2.2 mil millones de pesos (113 millones de dólares) como compensación.

Lo anterior debido a que se señala a la empresa como responsable de ralentizar dispositivos viejos, con el fin de obligar a la gente a comprar nuevos equipos; siendo los iPhone los más afectados por estas medidas.

De acuerdo a lo mencionado, Apple engañó a los consumidores y escondió información importante en lo que se refiere a los productos de la compañía. Esta es la segunda "multa" que debe de pagar la empresa bajo el mismo argumento, pues anteriormente aceptó dar una compensación de 10 mil mdp (500 mdd) por otra demanda colectiva.

iPhone 5 Apple

¿Cómo afectaba Apple a los iPhone viejos?

De acuerdo con lo señalado por la misma Apple, varias actualizaciones al sistema iOS a modelos 7 y 6 del iPhone, así como a anteriores, se liberaron con el fin de hacer más lento el procesamiento para prevenir que la batería se sobrecargase.

Sin embargo, esto fue interpretado por especialistas, gobiernos y consumidores, como un plan de obsolescencia programada; esto es, afectar la vida útil de un producto de manera artificial, con el fin de obligar al consumidor a cambiar su equipo, aunque no sea realmente necesario.

iPhone EFE

Si bien el hacer estas actualizaciones no es algo ilegal per se, el hecho de que Apple no notificara a los usuarios en debida forma hasta mucho tiempo después, fue tomado como una estrategia a favor de la empresa y no del consumidor.

Los abogados de los demandantes señalaron que de haber sido notificados en tiempo, sus clientes no habrían tenido que cambiar sus iPhone por un modelo más nuevo; simplemente se hubiera buscado la manera de optimizar la batería.

Con información de Forbes.