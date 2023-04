Hace unas semanas se presentó el Honor Magic5 Lite, un nuevo smartphone de gama media de la marca que prometía un gran rendimiento y un diseño liviano.

SDPnoticias tuvo acceso al Honor Magic5 Lite durante unos días, para ver si de verdad cumple todas sus promesas o se queda a medias.

Si bien no nos queremos adelantar mucho, te podemos decir que este smartphone nos pareció bastante competente en su rango.

Te dejamos con las especificaciones del equipo, además de nuestra experiencia en nuestro tiempo de uso.

Especificaciones del Honor Magic5 Lite

Entre las especificaciones del smartphone Honor Magic5 Lite, enlistamos:

Sistema Operativo: Magic UI 6.1 basado en Android 12

Pantalla: OLED curva de 6.67″, Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz

Procesador: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Almacenamiento: 128 GB

RAM: 6GB

Batería: 5100mAh con carga rápida de 40W

Cámaras: Principal de 64MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP, frontal de 16MP

Honor Magic5 Lite (Honor)

¿Cómo es el diseño del Honor Magic5 Lite?

El Honor Magic5 Lite es uno de los smartphones gama media con mejor diseño en la actualidad, lo cual notas desde un primer momento.

Más allá de cualquier campaña de marketing, el Honor Magic5 Lite es un poco más liviano y menos estorboso que otros equipos actuales.

La reducción en sí es mínima; pero se siente una vez estás en contacto con el teléfono, lo sientes más ligero y con un volumen reducido al guardarlo en las bolsas de la ropa.

Cosa que mucha gente agradecerá, pues siempre ha habido quejas de lo estorbosos que pueden llegar a ser los smartphone actualmente.

Honor Magic5 Lite (Honor)

A esto hay que añadir la pantalla curva del teléfono, la cual también goza de muy buena resolución.

Si nunca has tenido un móvil con pantalla curva, te podemos decir que es una experiencia totalmente diferente, pues expande tu rango de interacción y visión en general.

Sobretodo si tomamos en cuenta que la pantalla del Honor Magic5 Lite es de 6.67 pulgadas, un estándar actual pero que cumple perfectamente sus funciones.

En cuanto a su definición, el que sea AMOLED Full HD+ hace que todo se vea bastante bien, además que responde perfectamente a todas las apps y funciones, gracias a su refresco de 120 Hz.

Honor Magic5 Lite (Honor)

Lo único que afecta todo el diseño del Honor Magic5 Lite es el módulo de las cámaras, el cual es bastante amplio y sobresale del teléfono .

Aunque se ve bien, en la práctica hace que se pierda la practicidad al momento del guardado, provocando que estorbe en ciertos casos, sobretodo si eres de los que no gustan usar case en sus teléfonos.

Lo curioso es que si pones la case, el equipo se vuelve más uniforme en cuanto a tamaño, pero se hace más grande y pierde algo de ligereza.

¿Cómo es el rendimiento del Honor Magic5 Lite?

El Honor Magic5 Lite está pensado para un usuario promedio, nos dimos cuenta de esto al ver su rendimiento general.

Si usas el Honor Magic5 Lite para tareas básicas como redes sociales, servicios de mensajería, y ver videos o escuchar música de manera moderada, la batería te puede durar entre 3 y 5 días.

Pero si eres una persona que tiene al móvil como herramienta principal, ya sea de trabajo o entretenimiento, este equipo podría fallar un poco.

No nos referimos a que se trabe o algo así; de hecho la respuesta con las aplicaciones es muy rápida y no notamos que se aletargara en ningún momento.

Honor Magic5 Lite (Honor)

Lo decimos en el sentido de que, si pasas todo el día subiendo contenido, con apps de streaming activas o jugando, el equipo no te va a dar el ancho.

En un uso intensivo, el Honor Magic5 Lite duró con carga menos de 48 horas (en una ocasión fue menos de 24 horas).

Si bien a nosotros no nos pasó, hay reportes de que este móvil se llega a sobrecalentar cuando corre software muy pesado, como podrían ser algunos juegos de última generación.

Eso sí, la batería del Honor Magic5 Lite es muy veloz en cuanto a su carga, pues se completa en menos de una hora, gracias a la potencia de 40W.

¿Cómo son las cámaras del Honor Magic5 Lite?

Sin lugar a duda, lo mejor del Honor Magic5 Lite son sus cámaras y todas las integraciones ligadas a ellas.

Estamos hablando de un conjunto de lentes que nos dan una increíble definición, que se ve potenciada por un software de IA que te dará grandes tomas, incluso si “no sabes tomar fotos”.

La que más destaca es la cámara principal de 64 MP del Honor Magic5 Lite, que te da una imagen de muy buena definición, incluso en “ambientes hostiles” como la noche.

Esta cámara tiene varios modos; sin embargo, los más entusiastas estarán contentos con el “Profesional”, pues te da varias opciones para mejorar tus tomas.

Foto tomada con el Honor Magic5 Lite (Honor)

Más allá de esto, nosotros recomendamos siempre tener activa la IA, pues mejora sustancialmente todo lo que hagas con los lentes.

La frontal de 16 MP también tiene una buena resolución, captando los detalles para selfies y videos; además de que también puedes hacer ajustes para que la imagen mejore sustancialmente.

Eso sí, la Gran Angular y la Macro no son tan buenas; pero cumplen su objetivo. Aunque si no eres tan apasionado de la fotografía, es probable que nunca las uses.

Finalmente, si quieres grabar videos con el Honor Magic5 Lite, tendrás una resolución de 30 cuadros por segundo y 1080p.

Siendo este un gama media, está bastante bien, pues todo lo que hagas con el smartphone se verá muy bien.

Además la opción multivideo te permite captar dos tomas al mismo tiempo (una frontal y otra trasera, o dos traseras), lo que te ayudará si quieres ponerte creativo un día.

¿Vale la pena el Honor Magic5 Lite?

El Honor Magic5 Lite es un smartphone pensado para un uso promedio, si lo quieres llevar más allá de sus límites es probable que le encuentres muchos inconvenientes.

Por ejemplo, notarás que la batería no te da para largas sesiones de juego y streaming, o que fuera de su cámara principal, el resto no es tan destacable (sin olvidar los reportes de sobrecalentamiento).

Pero si eres una persona tecnológicamente más relajada, que combina el smartphone con otras herramientas; el Honor Magic5 Lite sin lugar a dudas es el equipo ideal.

Tienes un móvil con un buen diseño, batería competente, cámara que te dará buenas imágenes y un gran rendimiento general.

El punto es que tengas bien definido para qué quieres el Honor Magic5 Lite, con el fin de explotar todo su potencial sin caer en sus deficiencias.