Google Calendar, el servicio de calendario inteligente de Google, eliminó menciones al Mes del Orgullo LGBT, de la Historia Negra y otras festividades de las minorías.

La repentina decisión fue duramente criticada en redes sociales debido a que, anteriormente, la empresa californiana abogaba por la inclusión y el respeto a la diversidad cultural .

Algunos incluso adjudican la medida a las políticas de Donald Trump cuyo gobierno niega la existencia de las identidades de género no binarias y pone fin a políticas de inclusión en el ámbito laboral y gubernamental.

La polémica que comenzó desde la semana pasada derivó en una ola de críticas hacia Google ante la reciente eliminación de festividades de las minorías, entre las que se incluyeron .

Mes del Orgullo LGBT

Mes de los Pueblos Indígenas

Mes de la Historia Negra

Mes de la Herencia Hispana

Día del Recuerdo del Holocausto

Algunos criticaron que el calendario de Google eliminó tales festividades, pero dejó otras efemérides, en sus opiniones, menos relevantes, como el Día de la Colonización.

Ante tales acusaciones, la empresa californiana envió un comunicado a The Associated Press (AP) en el que explica que ellos no eliminaron ninguna fecha de su calendario, sino que todo fue un cambio en la manera en que se actualiza.

“Mantener cientos de momentos de forma manual y consistente a nivel mundial no era escalable ni sostenible”, fue la manera en la que se justificó Google en el comunicado enviado a AP.

“Por eso, a mediados de 2024 volvimos a mostrar sólo los días festivos y las celebraciones nacionales de timeanddate.com a nivel mundial, al tiempo que permitimos a los usuarios agregar manualmente otros momentos importantes”. Google

Se piensa, aunque sin pruebas, que esto podría ser idea de Donald Trump, ya que Google cedió a otras peticiones del magnate como nombrar “El Golfo de América” al “Golfo de México”.

Donald Trump se ha mostrado opuesto a la comunidad LGBT

Previo a la decisión de Google, el presidente Donald Trump propuso eliminar en las primeras semanas de su administración algunas políticas que beneficiaban a la comunidad LGBT.

La primera y más importante es que el gobierno de los Estados Unidos solo reconocerá dos géneros: masculino y femenino.

Esta medida también prohíbe el uso de la “X” como marcador de sexo en los pasaportes, que fue aprobado bajo la administración de Joe Biden.

La politica “antiwoke” de Donald Trump, como él mismo la ha llamado, también implica que las mujeres trans paguen condenas en prisiones para hombres.