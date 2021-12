Elon Musk se burla del Metaverso de Mark Zuckerberg

Elon Musk se burló del Metaverso de Mark Zuckerberg durante una reciente entrevista que se ha viralizado en redes sociales.

Actualmente Mark Zuckerberg, uno de los fundadores y creadores de Facebook, compañía que pasó a llamarse ‘Meta’, tiene la mira fija en su nuevo proyecto llamado “Metaverso”.

Recordemos que el Metaverso es un entorno virtual que señala lo que podría ser la nueva generación de internet.

Recientemente se dio a conocer una entrevista en la que el empresario y fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, indicó no creer en el potencial del Metaverso de Mark Zuckerberg y además de burló de ello.

Fue el pasado 21 de diciembre que se difundió dicha entrevista a través del medio estadounidense, “The Babylon Bee”, misma que fue protagonizada por Elon Musk.

Fue entonces que el hombre más adinerado del mundo aprovechó para indicar que no cree que la gente quiera unirse al Metaverso de la forma en que apuntan las expectativas de Zuckerberg.

Posteriormente, recalcó que no cree que el Metaverso pudiera despegar, a pesar de que es un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses.

No sé si necesariamente me creo esto del Metaverso, aunque la gente me habla mucho de ello”

Elon Musk