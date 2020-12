Aplicación critica tus gustos musicales basándose en tu Spotify

‘¿Qué tan malo es tu Spotify?’ es una alternativa ácida al Wrapped anual



Una nueva aplicación ha estado dando de qué hablar durante los últimos días y es que esta app crítica de manera ácida los gustos musicales de los usuarios a través de lo que escuchan en Spotify.

Se trata de un bot con IA llamado ‘¿Qué tan malo es tu Spotify?’, o ‘How Bad is you Spotify’ y es un portal web impulsado por The Pudding que pide iniciar sesión en Spotify para analizar la música, las canciones más reproducidas, los artistas y los gustos en general de cada usuario inicie sesión.

Hice lo de “how bad is your spotify” y tentada es poco: pic.twitter.com/WMqJEIS9u6 — 𝙑𝙖𝙣𝙚𝙨𝙖 💚 (@miestrellapolar) — 𝙑𝙖𝙣𝙚𝙨𝙖 💚 (@miestrellapolar) December 23, 2020

Pues también le dí al "How bad is your Spotify" y bueno, pues ya sabíamos que era básico y friki. pic.twitter.com/b3Q7AAm9pl — Iker (@Ikeiker2) — Iker (@Ikeiker2) December 24, 2020

A la primera impresión de lo que más encuentre dentro de Spotify basándose en las canciones o artistas mas reproducidos, preguntará si en verdad escucha eso en un tono sarcástico para después seguir analizando y dando sus sarcásticos comentarios sobre lo que más encuentre en la biblioteca de música.

Veredicto de la IA basándose en lo que escuchan en Spotify

Tras una serie de preguntas, sarcasmos e ironías de ‘¿Qué tan malo es tu Spotify?’, mostrará una pequeña canción para preguntar si alguna vez lo han escuchado como intentando que el usuario “recapacite” según lo que ha analizado de los gustos musicales de acuerdo a su biblioteca de música.

'¿Qué tan malo es tu Spotify?' The Pudding

Al contestar que no solo responderá con un “me lo imaginé” para dar su veredicto final y describir los gustos musicales de cada persona que utilice la aplicación con un adjetivo calificativo personalizado, con algunas palabras de las bandas o artistas -e incluso géneros musicales- que escuche quien entre a su cuenta de Spotify.

Esta divertida aplicación de '¿Qué tan malo es tu Spotify?' se ha hecho viral ante sus comentarios tan “hirientes” pero que la hace una perfecta alternativa al clásico ‘ Spotify Wrapped ’ que solo se limita a mostrar las canciones más reproducidas en el año, los artistas y los géneros musicales mas escuchados a lo largo del año y puedes probarla aquí.

How bad is your Spotify. Una IA muy bien montada, que te canta las verdades del barquero. https://t.co/qyn6ujILt9 pic.twitter.com/PXeT3q6KYT — J (@joaquinmencia) — J (@joaquinmencia) December 23, 2020