Mediante un video, una joven reveló que una familia mexicana le alegró el día invitándola a su carnita asada y TikTok confirma.

Esta linda anécdota fue compartida por la usuaria de TikTok, @ddrmoshpit, quien mostró el gran gesto que tuvo con ella, una familia mexicana que le dio de comer.

Y es que sin saberlo, esta familia ayudó a esta chica que no estaba pasando por un buen momento en su vida. Los hechos, aparentemente, ocurrieron en Los Ángeles, en Estados Unidos.

Con 1.5 millones de visualizaciones en TikTok, el video que compartió una joven revelando que una familia mexicana le alegra el día invitándola a su carnita asada, se ha viralizado.

En la grabación se lee que esta joven estaba bastante deprimida y había estado encerrada en su casa durante días, por lo que decidió salir a caminar.

Fue en ese momento, se lee en el TikTok, cuando se encontró a una familia mexicana que le invitó de su carne asada y le dio tacos, sin preguntarle nada.

Este gesto desinteresado de los mexicanos llamó mucho la atención de la joven que decidió subirlo a su cuenta de TikTok.

Estaba muy deprimida. Después de 3 días de no salir de mi departamento, decidí caminar por el parque para jugar Pokémon GO. Esta gran familia mexicana me invitó de carne asada y me dio tacos sin preguntarme nada.

Usuaria en TikTok: @ddrmoshpit