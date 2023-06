Gracias a Spider-Man: Across the Spider-Verse, conocemos el concepto del “evento canónico”, al grado de que en TikTok nos han revelado su significado en nuestro mundo.

Así podemos ver en TikTok muchos ejemplos de evento canónico, pues la gente se ha dado cuenta de estos a su alrededor.

No sólo eso, sino que han decidido no intervenir para que el universo no se destruya, o venga Spider-Man 2099 para encerrarlos en la cárcel de la Sociedad de Spider-Man.

Aunque por alguna extraña razón, estos eventos canónicos siempre están referidos a las relaciones de pareja y lo que “siempre debe de pasar”.

¿Qué es un evento canónico para TikTok?

Según TikTok, un evento canónico son las cosas que no importando la época, realidad, universo o país, siempre le pasarán a una persona cuando esté en una relación.

TikTok nos da ejemplos como cuando una pareja está en la prepa y piensan que se van a casar, tener hijos y vivir juntos toda la vida; aunque eso no pase nunca.

Otro evento canónico es cuando una adolescente de 15 años inicia una relación con un hombre que nunca ha tenido novia.

O también está el caso del adolescente que es rockero que odia el reguetón, es algo que no importando el universo, toda persona debe de experimentar porque es parte del canon.

¿Qué es el canon del que hablan en TikTok?

Aunque puedan parecer chistes, todos estos ejemplos de evento canónico en TikTok, la realidad es que están muy cerca de ejemplificar lo que es “el canon”.

El término “canon” viene desde la antigua Grecia, alude a las reglas institucionalizadas en un contexto cultural que la gente hace propias en sus conductas y acciones.

En el arte, son las relaciones armónicas entre las partes del todo; aunque era referido principalmente a la escultura, posteriormente se aplicó a todas las producciones artísticas.

No obstante, es en el mundo del entretenimiento se comenzó a usar el término para mencionar todo lo que era parte de la “historia oficial” de un personaje, narración o “universo”.

Esto debido a que, sobretodo en los cómics, se han creado diversas versiones del mismo personaje alterando su historia.

Sin embargo, siempre hay cosas que se mantienen, porque son las que supuestamente definen a dicho héroe o narrativa; una regularidad, por decirlo así.

En TikTok llevan esto al extremo al notar esa regularidad, ese canon en las “tramas” de las relaciones de pareja y de adolescentes en general.