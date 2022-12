Una sobrecargo sorprende con su talento al cantar All I Want for Christmas is You en vuelo de Iberia, España.

El momento fue captado en video por los pasajeros que estaban muy atentos a la canción que también es interpretada por la famosa cantante Mariah Carey, de 52 años de edad.

Esta interpretación de la sobrecargo ocurrió en un vuelo de Palma de Mallorca hacia Madrid, España en la Noche Buena del 24 de diciembre.

En esta época navideña los vuelos por lo general van llenos, ya sea por motivos de trabajo, visitas familiares o vacaciones.

Pero este 24 de diciembre no tenía que pasar desapercibido por los pasajeros, aunque todo ocurría con normalidad, un pequeño momento fuera de la rutina lo cambió todo.

Ya que a las 6:30 horas (hora local), una de las azafatas de este vuelo decidió que para ponerle un ambiente más navideño.

Andrea, es el nombre de esta sobrecargo que decidió mostrar todo su talento al cantar All I Want for Christmas is You, canción que este 2022 batió records dentro de la plataforma de Spotify, ya que alcanzó las 21 millones de reproducciones en un sólo día.

Pasajeros aclaman a la sobrecargo cantante

La sobrecargo Andrea agarró el micrófono que utilizan las azafatas y personal de los vuelos para informar de situaciones o itinerarios y lo convirtió en su instrumento para que tanto los pasajeros como sus compañeros de trabajo pudieran escucharla.

Lo que dejó a todos sorprendidos, ya que la sobrecargo demostraba talento al interpretar All I Want for Christmas is You.

Acompañada de toda la atención de los pasajeros, quienes además de aplaudirle por su forma de cantar también la acompañaban con palmas para musicalizar la canción.

Mientras que otros se dedicaban a grabarla, ya que por su buena voz e interpretación quedaron atónitos, pues no se esperaban que la azafata tuviera escondido esa virtud al cantar.

En tanto la azafata en un tono alegre continuaba cantando mientras sonreía y veía de un teléfono la letra completa de All I Want for Christmas is You.

Debido a su alto rango vocal, los pasajeros se detuvieron un momento para prestarle toda la atención que podían, con esto se llevó todos los aplausos y aclamaciones.

Al finalizar la canción agradeció a todos los pasajeros y les deseó una feliz Navidad.

A continuación te dejamos el video que ya se hizo viral.