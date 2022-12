La cuenta regresiva para el 25 de diciembre ha comenzado. Para que todo te salga perfecto ese día especial, te presentamos 3 oraciones de Navidad para hacer con la familia y amigos.

Más allá de las fiestas, los banquetes y los regalos, la Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo.

Ya que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, celebrado el 25 de diciembre en la Iglesia católica.

Como suele suceder en otras festividades religiosas, hay oraciones especiales para Navidad que se suelen realizar antes de la cena o a las 12 de la noche.

Aquí te presentamos tres oraciones para Navidad:

Oración familiar para la víspera de Navidad

Bendice, Señor, nuestra Cena de Nochebuena.

Esta noche, señor, te damos gracias,

por hacerte un Dios cercano a nosotros.

Te pedimos que bendigas esta mesa

y a toda la familia aquí reunida.

Que esta mesa y esta familia sean signo

de lo que deseamos sea el mundo: Una gran mesa y una familia unida.

En esta Nochebuena

nos duelen muchas cosas del mundo:

El sufrimiento de mucha gente,

La falta de solidaridad,

La violencia en muchos pueblos de la tierra.

Todo lo ponemos, Señor sobre esta mesa.

Que nuestra casa. Jesús,

acoja la Buena noticia de la Navidad.

Recordamos también esta noche, a tantas personas que han convivido

con nosotros. Y que ya no están.

Queremos para ellos una ¡Feliz Navidad! Contigo.

Bendice, Señor, nuestra mesa de NOCHEBUENA

Y las mesas de todos los que celebramos tu venida.

Velas de Navidad

Oración del Papa Francisco para la Navidad

Un hijo se nos ha dado.

Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo.

Me amas como soy, no como yo me sueño.

Al abrazarte, Niño del pesebre, abrazo de nuevo mi vida.

Acogiéndote, Pan de vida, también yo quiero entregar mi vida.

Tú que me salvas, enséñame a servir.

Tú que no me dejas solo, ayúdame a consolar a tus hermanos,

porque desde esta noche todos son mis hermanos.

Velas para ritual de Navidad (Mario Losereit / Unsplash )

Oración para acostar al Niño Dios en el Nacimiento en la Navidad

Bendícenos en este día tan especial,

en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo.

Ayúdanos a preparar nuestros corazones,

para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza.

Estamos aquí reunidos para adorarlo

y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.

Amén.