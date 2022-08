Una persona se quedó profundamente dormida en una sala de cine y el personal lo intentó despertar, pero fue una misión imposible. La práctica de quedarse dormido en la sala de cine se ha vuelto común en TikTok.

Aunque en esta ocasión el cinéfilo no quedó atrapado hizo pasar un mal rato al personal de limpieza. Al parecer las salas de cine se han convertido en las nuevas camas para echarse la siesta y consertirse cada noche.

En el video subido por @uzi.fernandez se observa cómo el personal intenta despertar al asistente de diversas formas, le apagan la música e incluso recurren a agarrarlo de los hombros y lo agitan por un rato.

¿El que se quedó dormido pudo despertarse?

En un segundo video del mismo usuario muestra cómo fue que logran que despertara y hasta tuvieron que llamarle a su gerente para que los ayudara.

Al parecer la película estuvo tan “buena” que el asistente en la sala de cine al no entenderle a la cinta se inventó otra película mientras dormía plácidamente.

Tal fue la preocupación del personal del cine que tuvieron que grabar un video para que quedara en evidencia que ellos no molestaron de forma brusca a la persona. Al final la historia terminó con un final feliz, pues el personal de la sala cine logró despertar a la persona.

El personal de cine notó que el señor llevaba un plato de unicel y al parecer su cena se le habría enfriado.

La moda ahora es quedarse dormido en la sala de cine

Irse a dormir a la sala de cine es una nueva tendencia que se volvera común y los usuarios de TikTok están de acuerdo que ahora tienen poca concentración para disfrutar de cintas largas como en el ciertas películas de DC dirigidas por Zack Snyder.

Los usuarios han realizado diversos comentarios con tono sarcástico acerca de la nueva tendencia de dormirse en las salas de cine .

“Al menos si lo despertaron no como al otro jajajajaja”, “cuando no tienes donde dormir y finges quedarte dormido en el cine :(”, “Nadie: mi mamá cuando vamos al cine”, “Estaba en el quinto sueño man jajajaja”, “jajaja no inventes”, “Debe estar muy cansado”, se lee en comentarios.