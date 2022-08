Un nuevo video que es tendencia en TikTok, muestra cómo un usuario se llevó el susto de su vida en plena madrugada.

En punto de las 3 de la mañana, el hombre subió a la azotea después de escuchar ruidos extraños y sospechar que algo andaba mal.

De manera inexplicable, un rostro apareció entre las prendas de ropa que estaban colgadas; la imagen aterrorizó a millones en TikTok.

Momento de terror queda capturado en video de TikTok

Subir a la azotea en la madrugada nunca es buena idea, y un video de TikTok lleno de terror es la prueba.

Diego, un usuario de TikTok, compartió en video cómo vivió el mayor susto de su vida por andar de “valiente”.

Y es que, entre la oscuridad de la madrugada, un rostro espeluznante se le apareció de repente.

Las imágenes dejan ver que todo ocurrió en una especie de vecindad en la azotea del edificio.

De acuerdo con el usuario, el video de TikTok fue grabado a las 3 de la madrugada .

Con respiración entrecortada, el hombre revisó entre las prendas de ropa que estaban en el tendedero.

Un rostro con ojos totalmente negros -sin el resto del cuerpo- se apareció de la nada.

“Su rostro estuvo tan cerca que pude ver sus ojos.” Usuario de TikTok

Video de terror en TikTok (@diiegospyckerzss / TikTok)

Los comentarios en el video de terror en TikTok coinciden en un punto: “¿A quién se le ocurre subirse a la terraza en la madrugada?”.

Aunque unos cuantos internautas aceptaron sentir miedo con el rostro que aparece, otros más aseguran que se trata de una mentira .

“Está buena tu edición”; “No puedo creer que sea verdad”; “Edición o no, me c*gué”; “Se me puso la piel chinita con tu edición”, escribieron.

@diiegospyckerzss su rostro estuvo tan cerca que pude ver sus ojos 😰 ♬ sonido original - diiegospyckerzs

Real o no, no podemos evitar sentir pena por el hombre que se llevó el susto de su vida y lo compartió en TikTok.

“Hermano, vi esto en la madrugada y ya no podré dormir”, dice el comentarios con más ‘me gusta’.