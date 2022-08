En Bolivia, un hombre despertó enterrado en un ataúd después de varios días desaparecido en una fiesta.

Víctor Hugo, de 30 años de edad, solo recuerda que pasó 3 días bebiendo alcohol con amigos; luego, despertó golpeado adentro de un ataúd bajo tierra.

De acuerdo con su entrevista a medios locales, un “amigo desconocido” le ofreció cervezas para mantenerlo inconsciente y enterrarlo como ofrenda.

A Víctor Hugo se le reportó como desaparecido, luego de emborracharse en una fiesta y despertar enterrado en un ataúd.

El hombre de 30 años de edad, asegura que se trató de un engaño para llevarlo como ofrenda ‘sullu’.

Víctor Hugo cuenta que desde el viernes 5 de agosto, fue a fiestas y se emborrachó con amigos. Cuando llegó el día domingo, un desconocido le ofreció cervezas.

Después de eso, dice, no recuerda absolutamente nada.

“El viernes hemos tomando, el sábado y domingo hemos tomado igual (...) pero hasta ahí. Más tarde me ha invitado un desconocido una caja de cervezas, eso he tomado y ya no me acuerdo de nada.”

El hombre despertó enterrado adentro de un ataúd, adolorido del cuerpo y con sangre en partes de la cara.

Aunque gritó pidiendo ayuda, consiguió salir solo del ataúd sin saber dónde estaba en realidad.

“No tenía mi teléfono, nada”, comentó.

Luego de caminar por algunos minutos, Víctor Hugo encontró a un hombre y le contó toda su historia en el ataúd.

“Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado.”

Víctor Hugo