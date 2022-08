Por medio de TikTok, una joven reveló que su amiga la bloqueó de redes sociales porque su novio la volteaba a ver mucho.

Esta incómoda y lamentable experiencia fue compartida por la usuaria Erika (@kaery_blos), quien a través de un video exhibió toda la situación.

“Mi amiga me bloqueó porque creía que le quería llamar la atención a su novio por usar crop top”, se lee al comienzo del TikTok.

El cual también muestra capturas de pantallas de la conversación que tuvieron las dos amigas, antes de que todo terminara mal.

Joven exhibe en TikTok a su amiga que le bloqueó porque su novio la veía mucho (@kaery_blos / TikTok)

Dichos screen shots dejan ver que la amiga pidió a la usuaria de TikTok que no llevará “por favor” crop top porque su novio la “voltea a ver mucho” y no quería “tener problemas con él”.

“Pero ese no es mi problema Lissa, háblalo con tu novio”, respondió Erika que esperaba por su amiga y su pareja para salir. Sin embargo, la cosa no paró ahí, ya que siguieron discutiendo por el tema.

“Tampoco me quiero pelear contigo, pero siempre los traes puestos y se te nota todo, y es más que obvio que te va a mirar toda, siempre pasa.”

“Y sabes, no quiero ser fea ni así, pero hasta se te ven mal”, le dijo su amiga a Erika, quien se mantuvo en su postura mencionando que le gustaba usar crop tops .

Además, señaló que las inseguridades de su amiga por cómo vestía, no eran problema de ella. Esta contestación desató aún más la furia de su interlocutora quien acabó la discusión así:

“Te ha de gustar, por eso lo hace adrede. Y no, no vamos a pasar por ti, ahorita le digo. Eso no es de amigas, eres una pu…”.

En una segunda parte de su historia, la joven mostró que su amiga seguía acusándola y peleando con ella, ya que aseguraba quería llamar la atención de su novio.

Después de esto, cuando quiso arreglar las cosas con ella, se dio cuenta que había sido bloqueada.

Revela que su amiga la bloqueó porque su novio la volteaba a ver mucho; desata controversia en TikTok

El video de TikTok de la joven que exhibió a su amiga por bloquearla debido a su novio la volteaba a ver mucho, ya tuvo opiniones encontradas.

Algunos usuarias apoyan la decisión de Erika al no querer dejar de usar crop top por culpa del novio de su amiga.

“Cuando maduren se darán cuenta que un buen novio no se fija en otras y una buena amiga no critica a la otra, estás mejor su amistad”, escribió una internauta.

Reacciones a la joven que exhibió en TikTok a su amiga que la bloqueó (@kaery_blos / TikTok)

Otras aseguraron que dejarían de vestirse de tal manera si sus amigas se los pidieran, aunque también cuestionaron la reprobable actitud del novio.

“Pues si a mi amiga le incomoda eso, yo dejo de hacerlo no tendría problema, pero también está mal su novio, ojito”