Carlos Sarriá, el tiktoker conocido como ‘Charlie’, murió la noche del 22 de agosto a los 22 años de edad y luego de haber luchado cuatro años contra el cáncer.

Después de un reingreso al hospital por los efectos secundarios de la morfina -estreñimiento-, Charlie se compartió en una última actualización hace 4 días.

Ese mismo día, su novia Nerea, conocida como ‘La nenah brugal’, también subió una última actualización en su TikTok, haciendo burla de cuando Charlie dice lo abandonaron.

Ahora, todo parece indicar que Carlos Sarriá estaba preparado para el día de su muerte, pues dejó una serie de videos y mensajes para cuando el momento llegara.

Si bien, Carlos Sarriá conocido como Charlie, se convirtió en un influencer conocido por tener cáncer, esto no lo atormentaba, pues incluso él era irónico con su enfermedad.

Charlie se definía en sus redes sociales como “Un chaval normal pero con cáncer”, en donde compartía su día a día sobre el raro cáncer que padecía: Sarcoma de Ewing.

Charlie era residente de Alicante, un municipio ubicado en España con 337 mil 304 habitantes.

Hace 15 horas, en sus redes sociales, se compartió el mensaje que Charlie preparó para despedirse de sus seguidores y de su círculo cercano. Lo que confirmó su muerte.

Acompañado con ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, se puede ver a Carlos Sarriá en algunas fotografías y luego pidiendo ser recordado como el cómico y sarcástico que era.

“Gracias por todo, le habéis hecho muy feliz”, dice en su video, y en su post un “adios perros, nos vemos en la otra vida (sic)”.

Además, mostró una breve entrevista en donde habla de su filosofía de vida, dejando en claro que pese al cáncer, él era feliz.

“Literalmente es Hakuna Matata, vive y deja vivir, me refiero a no hay más, es así… Yo estoy vivo, no tengo nada que pedir aunque tenga lo que tenga, me considero una persona feliz, y agradecido con lo que tengo”.

Carlos Sarriá, el tiktoker Charlie.