En un video de TikTok una chica nos dio el ejemplo claro que el mundo puede ser muy pequeño, tras descubrir que le fueron infiel tras salir con un nuevo chico.

Al parecer esta usuaria de la red social de TikTok identificada como @michellethehuman.jpg descubrió lo inimaginable.

Pues tras salir con un nuevo chico supo que su ex novio no le fue tan fiel como le decía, pero la cosa no quedó ahí pues el engaño fue muy particular.

Debido a que el ex novio de @michellethehuman.jpg le fue infiel con un allegado muy cercano al nuevo chico con el que salía.

VIDEO: Descubre que le fueron infiel tras salir con un nuevo chico en TikTok (Especial)

Ya que descubrió que el mundo es más pequeño de lo que se imaginaba, pues su ex la engaño nada más ni menos que con la ex novia del actual chico con el que salía, los que según eran mejores amigos.

Algo que le resultó de lo más sorprendente, pues jamás pensó que existiera tal coincidencia sin igual.

Pese a esto ella la joven usuaria de TikTok @michellethehuman.jpg pensó que tal vez ese traspiés cósmico fue el que los unió y de ahí que fuera un destino muy peculiar.

Aunque esto no fue así solamente, ya que tiempo @michellethehuman.jpg descubrió otro engaño.

Descubre que le fueron infiel tras salir con un nuevo chico y la vuelven a engañar

Al parecer la usuaria de TikTok @michellethehuman.jpg no está en el mejor momento para el amor.

Ya que luego de descubrir que le fueron infiel tras salir con un nuevo chico, la joven @michellethehuman.jpg la volvieron a engañar.

Ya que tras su primer engaño, al parecer la joven agudizó su sentidos, tras descubrir una nueva infidelidad, pero ahora por parte del nuevo chico con el que salía.

Tras sospechar que el nuevo chico la engañaba una vez más con la supuesta mejor amiga.

Sospechas que se confirmaron tras recibir de manera anónima fotos en donde su novio y la mejor amiga se estaban besando.