En TikTok, se ha hecho viral el video de un niño que escribe extraña carta a Santa Claus confesando sus travesuras. Los usuarios se burlan porque la mamá ya la leyó.

Una de las épocas más esperadas por los niños es la Navidad porque le escriben a Santa Claus para que les traiga regalos.

Y aunque algunos no se portaron tan bien como para merecer un obsequio de Santa, prefieren sincerarse con Papá Noel.

Tal es el caso de un niño llamado Miguel que vive en Barcelona que decidió admitir ante Santa Claus que no había sido buena su conducta en este año.

Desatando así la diversión en TikTok por la manera tan honesta de hablar con Santa Claus.

Una mamá leyó en TikTok, la carta que su hijo de 9 años escribió para Santa Claus.

Dicho texto se popularizado en TikTok por las confesiones que hace el pequeño acerca de su comportamiento y la forma de dirigirse a Santa a quien llama “Bro”.

En la misiva, el niño pide encarecidamente una televisión, ya que él rompió la que tenían en casa y dice a Santa Claus que su madre está molesta por esa situación.

Asimismo, Miguel expresa que quiere varios videojuegos como FIFA 24 o Zelda, además de un smartwatch y refrenda que no ha sido del todo bueno en su conducta.

Hola, me llamo Miguel. Vivo en Barcelona. Este año me he portado medio medio, ante todo, sinceridad.

Este año quiero que me traigas el Super Mario RPG y el pase de Pokémon escarlata. Yo ya te he dicho cómo me he portado. Yo no miento, soy muy sincero, para bien y para mal.

Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro.

Carta de un niño a Santa Claus