En TikTok, un video con más de 5 millones de reproducciones muestra a unos amigos mexicanos llevando su propia masa a un restaurante coreano, para que en su comida no falten las tortillas.

Sí, leíste bien; masa. Los jóvenes incluso cargaron con la máquina para hacer tortillas y se prepararon unas cuantas con tal de comer tacos con la carne de un restaurante de Corea del Sur.

Mexicanos llevan masa a Corea para comer con tortillas (TikTok)

Fue el usuario de TikTok ‘BigSnooze’ quien compartió el video en donde se ve a los mexicanos hacer creaciones deliciosas con la masa, usando la parrilla del lugar.

De esta forma, los amigos no tuvieron que privarse de unas ricas tortillas y comieron muy a lo mexicano durante su viaje al país asiático. Y, al ritmo de ‘La Chona’, publicaron el video.

Las imágenes se hicieron virales rápidamente, alcanzando más de mil comentarios entre los que felicitan a los jóvenes por no importarles el qué dirán, y los que creen que fue una falta de respeto para Corea del Sur .

Acusan de irrespetuosos a mexicanos que llevaron masa a Corea del Sur para hacerse unas tortillas

Un grupo de mexicanos decidió que ni en Corea del Sur dejarían de disfrutar de unas deliciosas tortillas, así que se llevaron al país asiático unos buenos kilos de masa.

Así, en la primera oportunidad prepararon sus tortillas en la parrilla de un restaurante, desatando todo un debate en redes sociales pues algunos los acusaron de faltarle al respeto a Corea del Sur.

Ante las críticas, el usuario explicó que todo lo que hicieron el restaurante fue con el permiso de los dueños del lugar, ofreciendo una disculpa a quienes se hayan ofendido, pero jamás arrepintiéndose de hacer sus propias tortillas.

“Quiero empezar el video disculpándome honestamente si ofendí a algún coreano de allá afuera, no queríamos faltar al respeto. Nosotros simplemente pensamos que sería una idea divertida y genial”, comentó el internauta.

Aquí algunos comentarios a su video:

“La importancia de saber hacer tortillas, señoras y señores”

“Con tortilla, porque si no... no me lleno.. jaja”

“Llevaban la Maseca y la maquinita jaja”

“Es que sí dan ganas de que te traigan unas tortillas con la BBQ coreana”

“Mi papá pidiendo su limón para el ramen”

“Todo mexicano tiene que estar preparado para lo que viene”