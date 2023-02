A través de TikTok un video mostró cómo un hombre regaló un iPhone, pero por accidente se enredó en la caja y se lo terminó llevando el viento.

El momento fue captado por la usuaria “angelesramirez59″, quien grabó la acción de principio a fin.

En el video de TikTok se observa cómo los globos iban amarrados a la caja del iPhone, pero de un momento a otro, el hombre se descuida y el viento se termina llevando su regalo.

A muchos usuarios la situación les ha parecido graciosa y el video ha tenido bastante popularidad en la red social

Video de TikTok (Captura de TikTok/@ angelesramirez59)

¿El hombre perfecto está en el video de TikTok?

No cabe duda que el buen gesto del hombre lo ha hecho valerse varios títulos en TikTok y incluso la novia lo apodó “El hombre casi perfecto”.

Así los usuarios han expresado diversos comentarios irónicos acerca del vídeo del regalo y especialmente dirigidos hacía el novio.

No obstante, en lugar de recibir regaños, el hombre ha recibido bastantes apodos y el video de TikTok ha resultado gracioso para más de 8 mil personas, quienes han expresado al menos algo en la publicación.

“El regalo no es el teléfono es la aventura de encontrarlo”, “Una ves mi hermana encontró un celular nuevecito talves era de un hombre perfecto”, “Videos que te suben la presión”, “A mi me cayó un iPhone del cielo quizá sea ese”.

Video de TikTok (Tomada de video)

Usuarios ponen en duda sobre si el video de TikTok es un hombre imperfecto

Por otro lado, hubo usuarios que han puesto en duda sobre si ¿En verdad había un iPhone en la caja de regalo?

“Tiene lógica debe de estar vacío ,jugaron con mis sentimientos”, “Jajaja solo era la caja jajaja”, “La intención es lo que cuenta”, “Es la pura caja no levantaría con todo y cel pero esta tan caro que aun así duele la pura caja”, “Jaja obvio solo era la caja subió muy rápido no traía peso jajaja espero sea así porq si no ya valió”.

El video de TikTok ha tenido más de 1.1 millón de visualizaciones y ha tenido una gran recepción por parte del público en redes sociales.