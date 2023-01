La usuaria de TikTok ‘@cybervedette’, contó la historia de cuando jugó a la Ouija con sus amigos y los espíritus que invocaron terminaron peleándose.

Según narró la internauta, pasaba la media noche cuando tras contar historias de terror, alguien propuso que jugaran a la Ouija para invocar espíritus.

Como no tenían un tablero, crearon uno con una caja de pizza y seleccionaron a un mediador que estaría encargado de darles la palabra y hacerle preguntas a las almas perdidas que se manifestaran.

Nadie creía que funcionara, pero de pronto la Ouija improvisada comenzó a moverse sola y un espíritu empezó a hablar con ellos.

Primero les dijo que había sido un humano y después comenzó a hablarles sobre su estancia en ese edificio, pues llevaba tiempo vagando por allí pero era indefenso, “sólo quería cotorrear” .

Sin embargo, después de unos minutos el espíritu les comunicó que ya no podía expresarse con libertad porque había otro ente quería tomar el control de la Ouija .

Para ello, le quitó el control a otro ente que charlaba con ellos y les exigió que callaran a un joven que estaba fuera de control y se la pasaba gritando, pues aparentemente le molestaba el ruido.

La Ouija improvisada con una caja de pizza funcionó tan bien que el espíritu negativo les confesó que nunca había tenido un cuerpo humano , espantando a todos.

Para no correr peligro, los amigos le pidieron permiso de retirarse , pero este no quería y, según las reglas, no podían simplemente marcharse sin su autorización ya que podrían hacerlo enojar.

De acuerdo con la usuaria de TikTok, en por lo menos 4 ocasiones el espíritu les negó el permiso de irse, pues quería tenerlos atrapados.

Finalmente, parece ser que sólo se aburrió y decidió dejarlos partir. Al respecto, ‘@cybervedette’ contó que nunca más quisieron volver a jugar a la Ouija.