Un conductor de DiDi exhibió en video a una pasajera que lo utilizó para irse a otro lado a escondidas del novio.

Los choferes de transporte público suelen tener las mejores historias que contar, pues el anonimato le da a sus pasajeros la confianza de convertirlos en sus terapeutas y hasta en sus cómplices.

Así lo mostró Richy MX, un conductor de DiDi e influencer de Instagram, quien compartió con sus seguidores la peculiar historia que vivió con una “pasajera” que nunca se subió a su auto .

Conductor de DiDi se viraliza al contar la historia de la pasajera que nunca se subió a su coche

Richy MX es un usuario de Instagram quien se define como un creador de contenidos que regala viajes de Didi por toda la Ciudad de México.

En uno de sus tantos recorridos, Richy MX se topó con una historia tan interesante, que al compartirla en un video de Instagram titulado ‘Lo que callamos los conductores de Didi’, se volvió viral.

Todo comenzó cuando acudió a recoger a una pasajera, quien al verlo llegar le pidió ayuda, no porque se encontraba en peligro, sino para poder escapar de la vigilancia de su celoso novio esa noche.

La “pasajera” le contó al conductor de Didi que planeaba salir con una amiga, pero a su novio le había dicho que después de salir del trabajo se iría directamente a su casa porque se sentía mal.

Para que su celostino le creyera, le dijo al conductor de Didi que quedó en mandarle pruebas del viaje finalizado.

DIDI (Internet)

Así convenció la pasajera al conductor de Didi para ayudarla a evadir la vigilancia de su celoso novio

Por eso, la “pasajera” le dijo a Richy MX que necesitaba de su ayuda, realizando el viaje tal como había sido solicitado, pero sin ella a bordo.

Necesito “que me hagas el viaje sin que yo me suba”, le dijo la pasajera al conductor de Didi, quien no pudo evitar reirse mientras la joven le contaba su plan.

Para motivarlo a ayudarle, la joven le ofreció una propina de 100 pesos, que Richy MX aceptó gustoso, mientras ambos repetían la misión:

“Entonces llego allá a tu destino y lo finalizo [el viaje]”, dijo el condutor de Didi. La “pasajera”, agregó:

“Sí, nada más lo finalizas, normal, normal, como si yo fuera, me bajo, me meto a mi casa y me duermo y ya sabes”.

El video generó diversas reacciones. Mientras algunos internautas aplaudieron el ingenio de la “pasajera” y hasta dijeron tener intenciones de copiarlo, otros le advirtieron al conductor de Didi que ese tipo de favores le pueden causar problemas si a sus pasajeros fugitivos les llega a pasar algo, pues él podría ser señalado como responsable.

Ante ello, Richy MX dijo que por eso tiene su cámara de video, que le ayudaría a demostrar su inocencia.