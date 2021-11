Usuarios esperarán ‘Spider-Man: No Way Home’ en Cuevana tras agotarse boletos y provocan memes que no tardaron en hacerse tendencia en redes sociales.

Luego de que se diera la preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ y que las páginas colapsaran, los usuarios comenzaron a hacer tendencia el nombre de Cuevana.

Esto debido a que, aseguran, mejor esperarán a que la película de ‘Spider-Man: No Way Home’ se filtre al no encontrar ya boletos para el estreno.

Tras convertirse en tendencia, otros usuarios aprovecharon con memes para no llevar a niños menores para poder disfrutar ‘Spider-Man: No Way Home’.

Memes sobre Cuevana tras preventa de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Sitios de cines colapsan durante la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’

El pasado 29 de noviembre , inició la preventa de los boletos para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, el cual tendrá lugar a partir del 15 de diciembre en países como México y Argentina.

Sin embargo, al iniciar la preventa en las páginas de Internet y aplicaciones de los cines más populares, se reportaron caídas masivas, hecho por el cual Cuevana fue tendencia.

Esta caída imposibilitó que muchos de los usuarios pudieran hacer su compra para ver el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, por lo que ahora aseguraban la verían por Cuevana.

Y es que solo algunos pocos pudieron conseguir entradas, mientras que otros luchaban con las páginas saturadas en Cinépolis y Cinemex en el caso de México.

Aunque este fenómeno provocó la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’, no fue aislado pues en todo el mundo se reportaron eventos similares.

Es por eso que la palabra Cuevana se convirtió en tendencia desde muy tempranas horas en redes sociales como Twitter.

¿Hay algún peligro de ver ‘Spider-Man: No Way Home’ en Cuevana?

La preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ hizo tendencia Cuevana, pues muchos usuarios aseguraron que esperarían a que se filtrara la película.

Pero ¿existe algún peligro al ver ‘Spider-Man: No Way Home’ o cualquier otra película en Cuevana o sitios similares?

Cuevana es un sitio en Internet en donde existen miles de películas y series gratis, sin necesidad de pagar algún tipo de suscripción como se hace con Netflix o Amazon Prime.

Pero Cuevana es un tipo de página que no solo ha sido cerrada en más de una ocasión al ser relacionada con la piratería, sino porque puede infectar a los usuarios con un código malicioso llamado adware .

Este adware en Cuevana despliega publicidad no deseada, de manera invasiva y persistente , que hace que quien esté detrás lucre con los códigos.

Uno de los peligros de esperarse a ver ‘Spider-Man: No Way Home’ en Cuevana es que, precisamente se pude instalar algún tipo de plug in sin querer para poder ver el video.

El cual sería en realidad un virus troyano que infecta al dispositivo con el cual se entre a Cuevana, en especial para quienes quieren ver ‘Spider-Man: No Way Home’.

