Andrew Garfield: “¿Estoy en ‘Spider-Man: No Way Home’? Lo vamos a saber cuando salga la película” . El actor volvió a dar de qué hablar sobre si aparecerá en la más reciente película del arácnido.

Cada vez más son las expectativas de los fans sobre la aparición de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el próximo estreno de Marvel ‘Spider-Man: No Way Home’.

Andrew Garfield Spider-Man (Sony)

Ante esto, nuevamente Andrew Garfield volvió a hablar del tema durante una entrevista con la revista GQ, pero en donde, ahora no negó participar en ‘Spider-Man: No Way Home’ como lo ha hecho en anteriores ocasiones.

“Mira, ya en este punto, no tengo mucho más que decir, vamos a saber si estoy en la película cuando se estrene”, aseguró el actor luego de que se volviera a hablar de su participación.

¿Andrew Garfield aparecerá en Spider-Man: No Way Home? (Sony)

Aunque, Andrew Garfield refrendo otra vez que el supuesto vídeo filtrado de él en el set de ‘Spider-Man: No Way Home’, es “un photoshop” simplemente otro truco más de la manipulación digital.

Por lo que parece ser, que el actor, sólo confunde más a los fans al no dejar claro si participará o no en ‘Spider-Man: No Way Home’ junto a Tobey Maguire y Tom Holland, como todos esperan.

¿Aparecerán Andrew Garfield y Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’?

¿Aparecerán Andrew Garfield y Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’? Aunque todavía no hay nada dicho, los rumores van y vienen ante las filtraciones y las propias declaraciones de los actores.

Conjunto que termina en provocar más expectativas entre los fan del arácnido, tan sólo el día de ayer, según un insider Tobey Maguire y Andrew Garfield solo aparecerán 30 minutos en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían juntos como SpiderMan (Instagram)

Mientras que ahora, Andrew Garfield confunde más a todos y mantiene la expectativa de su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’ al decir que se verá si estará o no cuando la película se estrene.