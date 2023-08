A través de las redes sociales como TikTok, se hizo viral un video que exhibió a un argentino quejándose del Metro de la CDMX por el “olor a gente”, y desató una pelea entre los usuarios.

Un video subido en TikTok y posteriormente a redes como Twitter, ha exhibido a un argentino quejándose del Metro de la CDMX.

Y es que en el video se muestra cómo este usuario argentino comienza a quejarse del Metro de la CDMX, los usuarios y su aglomeración; además comentó el hecho de que no hay aire acondicionado.

“No hay aire acondicionado como en Argentina, hace mucho calor, hay mucho olor a gente, no sé, gente muy apretada. No entiendo, ¿cuánto puede costar poner aire acondicionado?, ¿por qué la gente no lo pide?, ¿por qué no se pone perfume la gente?”

Ciudadano argentino