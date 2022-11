Jamás te hubieras imaginado un crossover sin igual nada más ni menos que entre Spider-Man y Titanic, y todo quedó grabado en video de TikTok durante una fiesta infantil.

Sin duda los pequeños siempre dan alegrías, pero sobre todo muchos momentos sin igual que te sacarán las carcajadas y este en TikTok seguramente lo será.

Debido a que en esta ocasión una fiesta infantil es la que está causando sensación, luego de que un divertido, pero muy particular quedará grabado en un video de TikTok.

Pues además de lo tierno que puede resultar ser, también nos ha dado uno de los mejores crossover en un video de TikTok.

Primos arman crossover entre Spider-Man y Titanic en su fiesta infantil

Al parecer ni los mejores creadores de Marvel se hubieran imaginado este increíble crossover, luego de que dos primos armaron su fiesta infantil con dos de sus películas favoritas: Spider-Man y Titanic.

Luego de que dos primos y seguramente los papás para ahorrarse un dinerito organizaron la fiesta infantil de sus hijos de manera conjunta.

Por lo que el cumpleaños de estos pequeños primos tuvo la idea más original y jamas antes vista de armar el crossover entre Spider-Man y Titanic.

Pues uno de los niños tuvo su fiesta vestido del superhéroe de Marvel Spider-Man, mientras que el otro primo se enfundó en la temática de la película Titanic.

Aunque no fue todo, ya que el crossover entre Spider-Man y Titanic en la fiesta infantil hasta con escenario y todo se armó.

En el cual, el niño con temática de Titanic hasta se animó a cantar el tema de la película My Heart Will Go On de Céline Dion.

Y aún mejor resultó este momento cuando el primo Spider-Man bailó junto al animador de la fiesta infantil la canción de Titanic.

Sin duda esta fiesta infantil nos dio un crossover sin igual, tal pareciera fue la de los hijos de Tobey Maguire y los de Leonardo DiCaprio (si tuviera), ya que recordemos ambos actores son mejores amigos, así como protagonizaron las películas Spider-Man y Titanic respectivamente.