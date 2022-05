Una mujer que se baña una vez a la semana y explica la razón, se muestra en un video de TikTok.

La usuaria de ‘reindrrop’ explicó sus ‘Razones por las cuales no me baño’, a través de un video de TikTok la mujer explica su razón por las cuales no se baña a diario, sino solo una vez a la semana.

La mujer explica que hay una razón por la cual no se baña y esa es que no le gusta. Otra de las razones que expone es debido al “Compromiso de tiempo”.

Otra razón que expone la mujer es que a ella le da asco el pelo mojado. Además a ella no bañarse le resulta mejor, debido a que tiene problemas de piel seca.

Una usuario incluso dijo que si la mujer, que no olo se baña una vez a la semana?

En los comentarios del video de ‘reindrrop’, los usuarios han criticado las razones de la mujer.

Algunos argumentan que son razones inválidas o la tachan de payasa.

“Dime que estás soltera sin decirme que estás soltera”, “Solo enguaje”, “Siento que deberíamos conocernos menos unos a otros”, “Siento que esto viendo un episodio de un show de un maniático”.

Sin embargo esto no se ha quedado aquí sino que la mujer ha respondido a algunos comentarios en TikTok

“Entonces no son razones válidas. Nunca dije que nadie tuviera que estar de acuerdo. Solo compartí mis razones personales” Reina

Una usuaria incluso dijo que si la mujer, que solo se baña una vez a la semana, se sentase a su lado, probablemente se alejaría de ella. Y la dueña del video de TikTok respondió:

“Al menos que decida hacer una segunda maestría, no tendrá que preocuparse por verme” Reina

¿Cómo ha respondido la mujer, que solo se baña una vez a la semana, ante TikTok?

La usuaria que compartió el video de TikTok ha estado respondiendo a varios comentarios en formas de TikToks

De forma irónica responde a los usuarios que se burlan de ella. Ella ha dicho que juega ‘League of Legends’ como una excusa para bañarse solo una vez a la semana.

reindrrop, usuaria de TikTok (reindrrop/ Captura de TikTok)

La mujer que se baña una vez a la semana ha mostrado su proceso para bañarse una vez a la semana a través de TikTok y ha mostrado ser un proceso rápido que le sirve.