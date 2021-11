‘Spider-Man: No Way Home’: Revenden boletos ¡hasta en 15 mil pesos! Esto en sitios de venta en línea como Mercado Libre.

Luego de la locura que se vivió durante la preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’, los revendedores ya han salido de entre las sombras.

Y es que, muchos de los usuarios que reportaron no habían podido conseguir boletos para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, también acusaron de la reventa de boletos hasta en 15 mil pesos.

Tan solo en eBay, hubo alguien que ofreció las entradas de ‘Spider-Man: No Way Home’ por 25 mil dólares , es decir 536 mil 388 pesos .

Reventa boletos Spider-Man (Mercado Libre)

Venden boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’ hasta en 15 mil pesos por Mercado Libre

La preventa para ‘Spider-Man: No Way Home’ fue una locura en la mayor parte del mundo, incluso en México en donde se reportaron hasta peleas en la fila de los cines.

Sin embargo, la llegada de la nueva película de Marvel Studios en asociación con Sony, ha hecho que varios intentan revender los boletos hasta en 10 veces su precio.

Pues se ha llegado a ofertar en sitios como Mercado Libre hasta en 15 mil pesos, de ahí, los precios quedan entre los 10 mil, 5 mil, 4 mil, mil pesos y hasta en 500.

Reventa boletos Spider-Man (Mercado Libre)

Reventa de boletos de 'Spider-Man: No Way Home' (eBay)

¿Por qué son tan cotizados los boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’?

La preventa para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ desató un furor a nivel mundial, provocando que varios sitios de venta de boletos se saturaran y cayeran.

Los revendedores aprovecharon esto para ofrecer boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ hasta en 15 mil pesos.

Como consecuencia, hubo muchos usuarios que no pudieron adquirir boletos de Spider-Man: No Way Home para el día del estreno que, dependiendo del país, en muchos lugares comienza a partir del 15 de diciembre.

Pero, ¿por qué se volvieron tan cotizados los boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’? Esta película de Marvel y la tercera entrega con Tom Holland, desatará el multiverso en el UCM.

Y, de acuerdo a los rumores, es muy probable que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield tengan una aparición al lado de Tom Holland en ‘Spider-Man: No Way Home’.

La emoción de ver a dos de los actores que en el pasado interpretaron a una versión de Spider-Man, ha emocionado a los fans que crecieron viendo las películas de Sam Raimi y Marc Webb.

Es por eso que ‘Spider-Man: No Way Home’, una de las películas mas ambiciosas de Marvel, ha desatado la emoción en los fans.

Esto sin contar la aparición de Doctor Strange , de los villanos de las anteriores películas de Spider-Man, la confirmación de Venom en el UCM y la posible aparición de Daredevil estén también presentes.

Reventa boletos Spider-Man (Especial)

