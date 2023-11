Te compartimos el paso a paso de un poderoso ritual de Luna llena del 27 de noviembre y así disfrutar de un 2024 de abundancia.

Hoy lunes 27 de noviembre tendrá su punto de mayor visibilidad y brillo la Luna llena conocida como Luna de Castor, uno de los últimos fenómenos astronómicos del 2023.

Este evento astronómico recibe su nombre a la interacción de los pueblos indígenas norteamericanos con los castores, quienes comienzan su hibernación para el invierno.

De acuerdo con la astrología, la luna llena del 27 de septiembre traerá consigo distintos cambios en las personas.

Los expertos en esta materia señalan que su influencia será importante en algunos signos del zodiaco y también puede aprovecharse para manifestar prosperidad.

Motivo por lo que aquí te damos un poderoso ritual de Luna llena del 27 de noviembre para que transformes tu realidad.

Los astrólogos explican que la Luna llena del 27 de noviembre ayuda para deshacernos de aquellas cosas que no queremos llevar más.

Para el ritual de Luna llena del 27 de noviembre y atraer la abundancia en 2024, la cuanta de TikTok @tumagia dice que se necesitan:

Este es el paso a paso que debes llevar a cabo para el ritual de Luna llena del 27 de noviembre y atraer la abundancia en 2024:

“Poderosa Luna de Castor impregna esta agua con tu energía para eliminar todo aquello que me limita, que bloquea mis caminos y que me impide alcanzar el éxito y has que este billete se multiplique de forma infinita. Gracias, gracias, gracias”.

Ritual para la Luna llena del 27 de noviembre