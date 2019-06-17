Si no se enteraron con las múltiples publicaciones de Facebook, el domingo 17 de junio se celebró el Día del Padre en muchos países, y las felicitaciones fueron diversas.

Una, por ejemplo, causó indignación y asombro en redes sociales, pues se trató de una profesora que, con el fin de sorprender a los padres del colegio Ofelia Velásquez, ubicado en Tarapoto, Perú, bailó en ‘baby doll’ un reguetón en medio del estadio y frente a estudiantes y también madres de familia.

Usó un baby doll color vino para moverse al ritmo de “Sin pijama”

La ropa ligera color vino combinó con los zapatos negros de tacón bajo que la docente eligió para festejar a los hombres, que con sus sensuales movimientos quedaron con la boca abierta. La mujer se contoneó lentamente dejando a la vista su trasero mientras posaba delante de menores de edad al ritmo de Sin pijama, de Becky G y Natti Natasha .

Tras la viralización de las imágenes, usuarios de redes sociales se aventuraron a asegurar que había muy pocos padres como para advertir que se tratara de esta celebración, aunque medios locales afirman que los progenitores presentaron distintas quejas a la administración, eso sí, después de maravillarse con el show.

Ellas y ellos tuvieron sexo con sus alumnos

Por su parte, el debate entre los internautas juzga el comportamiento de la mujer, y a la vez es aplaudido entre aquellos que hubieran preferido presenciar el evento.

El caso se suma a la ola de profesores que se han hecho virales con un baile, por tener un segundo empleo en la industria porno, o por haberse involucrado sexualmente con sus pupilos menores de edad. Una de las últimas noticias que causaron conmoción fue el descubrimiento por parte de una familia italiana.

Los padres confirmaron que una enfermera de 35 años tuvo un hijo con su alumno de 13. Los padres del adolescente denunciaron a la mujer por violencia sexual contra un menor.

Actualización, no era profesora

Recientes investigaciones revelan que la mujer que aparece en el video no sería maestra de la institución educativa, sino una actriz contratada como parte de una recaudación de fondos en la que la escuela ofreció distintos shows para llegar a su objetivo.

Como explica Radio Tropical Tarapoto, con el los progenitores se habrían acercado, la mujer sólo acudió a montar su espectáculo y se marchó sin acercarse a los estudiantes pero el video de uno de los presentes se difundió rápidamente por Internet.